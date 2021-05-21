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Общество / Авто и транспорт
21 мая 2021, 10:24

Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной исполнительного директора Кольцово

Алексей Пискунов

Алексей Пискунов начал работать в екатеринбургском аэропорту с 2008 года. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

20 мая после продолжительной болезни скончался исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов. Соболезнования его близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Все, кто хорошо знал Алексея Борисовича, работал с ним, отзывались о нём как о человеке безусловно преданном своему делу, опытном и компетентном руководителе, настоящем лидере, способном вести за собой коллектив. Алексей Борисович Пискунов внёс большой личный вклад в развитие транспортной отрасли. На протяжении многих лет он занимался развитием региональных узловых аэропортов, успешно справлялся со всеми вызовами времени", - передаёт департамент информполитики региона слова губернатора.

Алексей Пискунов начал работать в екатеринбургском аэропорту с 2008 года в должности первого замгендиректора. После реорганизации корпоративного управления стал исполнительным директором Кольцово.

ДОСЬЕ "ОГ"

  • Алексей Пискунов родился в 1960 году в Новосибирске.
  • В 1981 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков.
  • С 1994 по 1999 год — командир самолёта Ил-76.
  • C 2002 года занимает руководящие посты. Работал первым заместителем гендиректора ОАО «Аэропорт Толмачёво», гендиректором ООО «Сибирский авиационный комплекс» г. Обь-4.
  • С 2008 по 2012 год был первым заместителем гендиректора ОАО «Аэропорт Кольцово», с января 2013 года – исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово».
Областная газета Свердловской области

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