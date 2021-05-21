Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной исполнительного директора Кольцово

Алексей Пискунов начал работать в екатеринбургском аэропорту с 2008 года. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

20 мая после продолжительной болезни скончался исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов. Соболезнования его близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Все, кто хорошо знал Алексея Борисовича, работал с ним, отзывались о нём как о человеке безусловно преданном своему делу, опытном и компетентном руководителе, настоящем лидере, способном вести за собой коллектив. Алексей Борисович Пискунов внёс большой личный вклад в развитие транспортной отрасли. На протяжении многих лет он занимался развитием региональных узловых аэропортов, успешно справлялся со всеми вызовами времени", - передаёт департамент информполитики региона слова губернатора.

Алексей Пискунов начал работать в екатеринбургском аэропорту с 2008 года в должности первого замгендиректора. После реорганизации корпоративного управления стал исполнительным директором Кольцово.