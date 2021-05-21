Трамвай до Верхней Пышмы пустят в 2021 году

Подписи под документом поставили глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков Фото: Галина Соловьёва

20 мая в резиденции губернатора Свердловской области прошла церемония подписания концессионного соглашения о строительстве скоростной трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

Подписи под документом, в соответствии с которым важная для жителей пригородная транспортная магистраль будет пущена уже в этом году, поставили глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков.

О важности заключённого соглашения свидетельствует тот факт, что в церемонии его подписания приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и прибывший по этому случаю из Москвы генеральный директор группы компаний «Трансмашхолдинг» (в неё входит и «Верхнепышминский трамвай») Кирилл Липа (на снимке он справа).

Евгений Куйвашев назвал подписанный документ первой ласточкой в реализации большого плана по совершенствованию всей системы городского рельсового электротранспорта в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала. Кирилл Липа заверил, в свою очередь, что «Трансмашхолдинг» готов расширять сотрудничество со Свердловской областью и выполнит в срок все взятые на себя обязательства.