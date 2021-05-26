Электромобили Tesla в Екатеринбурге пока – в диковинку. Фото: Владимир Мартьянов

На прошлой неделе основатель компаний Tesla Илон Маск, выступая на научно-просветительском марафоне «Новое знание», допустил, что в ближайшее время его компания может официально выйти на российский рынок. Заявление вызвало большой резонанс – руководители сразу семи регионов (включая Свердловскую область) пригласили миллиардера открыть завод у себя. Но даже учитывая все возможные плюсы (льготы для самого Маска и появление высокопроизводительных рабочих мест в территориях), спрос на электромобили в России пока сложно назвать высоким.

По данным аналитического агентства «Автостат» на начало 2021 года в России было зарегистрировано 45 млн автомобилей. Доля электромобилей среди них ничтожна мала – их 0,2 процента(!), или 10,8 тысячи машин. Всего, по словам директора «Автостата» Сергея Целикова, за год российский парк электрокаров вырос на 71 процент – сейчас он представлен 18 моделями 14 различных марок. Самая распространённый автомобиль – Nissan Leaf, также часто встречаются Tesla и Mitsubishi i-MiEV.

Данные о количестве автомобилей с электрическим двигателем в Свердловской области разнятся. По данным регионального управления ГИБДД, на учёт поставлено 179 электрокаров. По данным «Автостата», на Среднем Урале зарегистрировано 124 электрокара, причём 19 из них приобретены за январь-апрель 2021 года (для сравнения: за январь-апрель 2020 года приобретено только 4 электромобиля).

– В региональном рейтинге Свердловская область занимает 18-е место наряду с Кемеровской областью, где также зарегистрировано 124 электрокара. На одну позицию выше расположился Ставропольский край, на позицию ниже – Тюменская область, – пояснил представитель «Автостата» Азат Тимерханов. – Небольшой спрос на электромобили, на мой взгляд, связан с двумя основными факторами. Во-первых, их высокая цена – в нашей стране крайне мало желающих отдать несколько миллионов рублей, чтобы стать обладателем нового электрокара. А во-вторых, нужна широкая зарядная инфраструктура, чтобы эксплуатировать электромобили, учитывая территорию нашей страны с её огромными расстояниями.

С первой причиной всё предельно ясно: удовольствие это недешёвое. Но что касается зарядной инфраструктуры для электрокаров, то она всё-таки постепенно развивается. Например, по данным сервиса Ecars24, подзарядить электромобиль можно на парковках ТЦ «Мега», бизнес-центра «Президент», а также на станции МРСК Урала на Шефской и на нескольких заправках в Екатеринбурге и области. При этом находятся предприниматели, которые готовы предоставить возможность подзарядить электрокар у себя за сравнительно небольшую плату. Например, сервис Ecars24 предлагает воспользоваться предложениями владельцев кафе и стоматологии в Тугулыме и Талице: за час использования 32-амперной розетки просят 50 рублей.

Но многие владельцы электрокаров всё-таки предпочитают заряжаться дома. Среди них – житель Екатеринбурга Альберт Якупов, который уже несколько лет владеет электромобилем Tesla Model 3, заказанным специально из Америки. Автомобилист рассказал «Облгазете», что обычно заряжает электрокар на даче в выходные и делает две-три небольших подзарядки в течение недели.

– Tesla сейчас – одна из самых безопасных машин, – рассказывает Альберт. – Несмотря на то, что специальных сервисов по обслуживанию электрокаров в Екатеринбурге не существует, больших проблем – заказать в Америке или Китае запчасти и заменить у нас – нет. К тому же на топливо я трачу примерно в десять раз меньше, чем тратил бы на заправку традиционного автомобиля. Заряда, накопленного за ночь, хватает на 200 километров пути. Я думаю, что продажи таких автомобилей в ближайшие годы будут расти. Тем более, что уже сейчас многие мировые производители заявляют о планах по отказу от производства бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Другое дело, что у нас в стране до сих пор по дорогам ездят автомобили в возрасте 20–30 лет, и люди по разным причинам от них не отказываются. Поэтому в России процесс перехода на электрокары будет идти медленнее.

Отметим, по прогнозу консалтинговой компании Boston Consulting Group (считается ведущей консультирующей компанией по вопросам стратегии бизнеса), доля продаж новых электромобилей на российском рынке к 2035 году может составить 25 процентов.

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