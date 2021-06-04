В Екатеринбурге из-за закрытия Советской изменились маршруты автобуса и тролейбуса

Перекрытие связано с ремонтом теплосетей. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге до 15 сентября перекрыли на ремонт улицу Советская. Из-за этого перестанет ходить троллейбус №4 и изменит маршрут автобус №60.

Ранее "Областная газета" уже предупреждала читателей о закрытии ул. Советская на ремонт. До 15 сентября на участке от дома №55 до перекрёстка с ул. Июльская будут модернизировать тепловую сеть.

Как рассказали в пресс-службе "Гортранса", в связи с ремонтом движение троллейбуса №4 будет остановлено с 00:00 5 июня до 05:00 16 сентября. Также изменится маршрут автобуса №60. Он будет объезжать перекрытый участок по улицам Уральской, Учителей, Сулимова и далее по маршруту. На время объезда остановку "Парк Хаус" перенесут на улицу Учителей. Появятся остановки "Советская" и "Учителей", отменятся - "Менделеева", "Боровая", "Июльская", "Парковый переулок", "Уральская".