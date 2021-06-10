Автобусы с валидаторами в Екатеринбурге приведут к росту числа безбилетников?

Скоро валидатор и водитель заменят кондуктора. Фото: Галина Соловьёва.

В автобусах Екатеринбурга стартовал очередной этап автоматизации оплаты проезда. С 10 июня на 21-м маршруте безналичная покупка билета осуществляется только через стационарные валидаторы, закреплённые на стойках у входа, а за наличные – у водителя. Однако это новшество вызывает массу вопросов и сомнений.

Почему лишь один маршрут?

Стационарные терминалы для оплаты проезда появились в Екатеринбурге ещё в апреле в автобусах трёх маршрутов: 18-м, 25-м и 50-м. Но работали они в тестовом режиме, технику подстраховывали кондукторы с привычными валидаторами.

- В период тестирования было выявлено и устранено множество технических проблем и огрехов, – объясняет ведущий специалист службы эксплуатации предприятия «Гортранс» Анатолий Мякишев. – Не проходила оплата через карты и онлайн-системы некоторых банков, аппараты зависали после каждого платежа. Специалистам компании «И-Сеть» пришлось совершенствовать программу. Жалобы на сбои в работе валидаторов есть и сейчас, отладка продолжается, поэтому полностью валидаторами оборудовали пока только один маршрут.

Куда уйдут кондукторы?

Платёжные терминалы неизбежно вытесняют кондукторов. На 21-м маршруте это уже произошло, а вскоре случится и на других. В сентябре автопарк в городе должен пополниться шестью десятками новых автобусов, которые будут оснащены платёжными терминалами. Они выйдут на 24-й маршрут, а также частично на 61-й и 28-й. По словам заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николая Вахлова, решение отказаться от кондукторов было принято для удобства пассажиров, особенно в часы пик. Но что будет с кондукторами?

- В Гортрансе есть дефицит кондукторов, поэтому сокращать людей не будут, – говорит заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Их переведут на другие маршруты или другой вид общественного транспорта. Возможно, кто-то захочет перейти в контролёры.

Число контролёров, по словам Виктории Мкрчян, неизбежно возрастёт, поскольку полагаться на добросовестность абсолютно всех пассажиров было бы наивно. «Облгазета» попыталась выяснить, насколько упали сборы на маршрутах, где тестировали стационарные валидаторы. Однако Анатолий Мякишев заявил, что подсчёты ещё идут, а заместитель директора Гортранса Александр Ашихмин сказал, что не стал бы называть эту цифру, даже если бы она была известна.

Отвлекать водителя?

Стационарными валидаторами планируется постепенно оснастить весь общественный транспорт Екатеринбурга: автобусы, трамваи, троллейбусы. А это значит, что частично обязанности кондуктора лягут на водителей, которые на остановках общественного транспорта будут рассчитывать тех, кто оплачивает проезд не картой. Взять деньги, дать сдачу, отбить билет — всё это требует времени.

- Как скажется новация на соблюдении графика, точно сказать невозможно, – говорит Виктория Мкртяч. – Но с учётом того, что более 60 процентов пассажиров оплачивают проезд безналом, прогнозируется, что несущественно.

И всё же 40 процентов пассажиров, рассчитывающихся наличкой, – немалое число. Необходимость их обслужить будет отвлекать водителя от основной работы, так что заторы на остановках, сбои в графике движения и безопасность движения очень даже под вопросом.

Зайцев станет больше?

Отсутствие кондуктора может ввести пассажиров в соблазн проехать зайцем. Как с ними борются в других городах, где валидаторы установили давно? В Москве на остановке сначала в транспорт запускают людей через переднюю дверь, где установлен турникет, а затем открывают остальные двери на выход. Однако Анатолий Мякишев сообщил, что в Екатеринбурге этот вариант пока отвергли: опасаются заторов и задержек на остановках. Всё-таки у нас маршруты курсируют с достаточно большими интервалами, народу скапливается достаточно много.

Так что вся надежда на контролёров. Но и она шаткая. Вы удивитесь, но оказывается, в Екатеринбурге можно пользоваться общественным транспортом … бесплатно. Самое страшное, что грозит безбилетнику – просьба покинуть салон. Оштрафовать нарушителя не имеют права ни кондуктор, ни контролёр. Нет, в законе Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» санкции для зайцев прописаны: им полагается штраф в сто рублей.

Закон вступил в силу уже почти 16 лет назад, но до сих пор администрация Екатеринбурга не удосужилась добиться того, чтобы контролёров наделили полномочиями составлять протокол о наложении штрафа. В Москве, например, это сделали давно. Там контролёры составляют протоколы на безбилетников, а последние могут оплатить штраф в любом банкомате, терминале. Мало того, взысканием долгов со злостных неплательщиков занимается специальное подразделение в службе судебных приставов. Вот это забота о пополнении городского бюджета, за счёт которого развивается и общественный транспорт. И штрафы в столице весомые: 1 000 рублей за безбилетный проезд, 2 500 рублей — за использование чужой социальной карты.

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