На ремонт улиц в свердловских муниципалитетах дополнительно выделят 142 миллиона

Всего в 2021 году на ремонт дорог в муниципалитетах Свердловской области потратят порядка 8,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

На прошедшем 17 июня заседании правительства Свердловской области был принят ряд постановлений о выделении дополнительных 142 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Их распределят между четырьмя муниципалитетами.

По словам главы регионального минтранспорта Василия Старкова, Карпинск получит 20 млн рублей на продолжение капремонта гостевого маршрута, куда входят следующие участки:

ул. Чайковского от Советской до Пролетарской;

ул. Пролетарской от Чайковского до Мира;

ул. Мира от Пролетарской до Тельмана;

ул. Тельмана от Мира до Северного подъезда к Карпинску.

На перечисленных участках заменят покрытие проезжей части, обновят тротуары, парковки и установят освещение. Дополнительные субсидии позволят завершить капремонт раньше срока, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Карпинск получит ещё 8 миллионов рублей на ремонт улицы Карпинского. Остальные средства распределят между Волчанским ГО (20 млн рублей), Североуральским ГО (почти 55 млн) и Среднеуральском (40 млн).

Всего в 2021 году на ремонт дорог в муниципалитетах Свердловской области потратят порядка 8,5 млрд рублей. В частности, в эту сумму заложен ремонт улиц в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.