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Общество / Авто и транспорт
17 июня 2021, 19:53

На ремонт улиц в свердловских муниципалитетах дополнительно выделят 142 миллиона

Эскалатор

Всего в 2021 году на ремонт дорог в муниципалитетах Свердловской области потратят порядка 8,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

На прошедшем 17 июня заседании правительства Свердловской области был принят ряд постановлений о выделении дополнительных 142 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Их распределят между четырьмя муниципалитетами.

По словам главы регионального минтранспорта Василия Старкова, Карпинск получит 20 млн рублей на продолжение капремонта гостевого маршрута, куда входят следующие участки:

  • ул. Чайковского от Советской до Пролетарской;
  • ул. Пролетарской от Чайковского до Мира;
  • ул. Мира от Пролетарской до Тельмана;
  • ул. Тельмана от Мира до Северного подъезда к Карпинску.

На перечисленных участках заменят покрытие проезжей части, обновят тротуары, парковки и установят освещение. Дополнительные субсидии позволят завершить капремонт раньше срока, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Карпинск получит ещё 8 миллионов рублей на ремонт улицы Карпинского. Остальные средства распределят между Волчанским ГО (20 млн рублей), Североуральским ГО (почти 55 млн) и Среднеуральском (40 млн).

Всего в 2021 году на ремонт дорог в муниципалитетах Свердловской области потратят порядка 8,5 млрд рублей. В частности, в эту сумму заложен ремонт улиц в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Областная газета Свердловской области

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