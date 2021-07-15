Темы дня

Общество / Авто и транспорт
15 июля 2021, 07:46

В Екатеринбурге временно закроют движение трамваев на ЖБИ

Трамвай едет по центру города

В это время специалисты будут ремонтировать трамвайные пути на перекрёстке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. Фото: Павел Ворожцов

В мэрии Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения трамваев на ЖБИ - с 6 по 9 августа. В эти же дни закроется для авторанспорта перекрёсток Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова.

Движение трамваев прекратится с 23:30 6 августа до 04:30 9 августа от остановки УрФУ до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях. В это время специалисты будут ремонтировать трамвайные пути на перекрёстке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова. На ЖБИ обещают направить дополнительные автобусы.

На закрытом перекрёстке появятся дорожные знаки и указатели. Автомобилисты въехать на Сиреневый бульвар и выехать с него с улиц Новгородцевой и 40 лет ВЛКСМ.

"Капитальный ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок. Руководство ЕМУП "Гортранс" просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам", - передаёт пресс-служба мэрии города.

Добавим, что в выходные, на которые придутся ограничения, маршруты изменят 6 трамваев: №5, №8, №13, №15, №23 и №32.

Фото: с сайта мэрии
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2021, 10:47 / Общество
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы на Вторчермете
15.07.2021, 10:28 / Общество
Россия отправит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусом
15.07.2021, 10:05 / Общество
Из-за ярмарки выходного дня в Ревде ограничат движение на улице Мира
15.07.2021, 09:45 / Общество
В России стартовал приём заявлений на выплату в 10 тысяч для детей-школьников
15.07.2021, 08:49 / Общество
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пробками в сторону аэропорта Кольцово