S7 Group запустит в 2022 году новую компанию-лоукостер

Новая компания будет перевозить пассажиров на 24-х самолётах Airbus 320 Neo на 186 мест. Фото: Евгения Скачкова.

Акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева заявила, что компания создаёт лоукостер. Первые самолёты планируют запустить уже в июле 2022 года.

Новая компания будет перевозить пассажиров на 24-х самолётах Airbus 320 Neo на 186 мест каждый. Часть авиалайнеров уже законтрактована.

"В июле следующего года мы предполагаем, что первый самолёт уже взлетит в расписании. Продажи билетов могут открыться с 1 апреля 2022 года", - передаёт слова Татьяны Филевой ТАСС.

Она пояснила, что, несмотря на общего акционера, лоукостер будет независимой компанией с иной бизнес-моделью и маршрутами полётов. Сейчас в компанию планируют вложить около 2,5-3 млрд рублей - эти инвестиции планируют отбить до середины 2026 года.

Маршрутная сетка и стоимость билетов на данный момент неизвестны. В S7 отмечают, что лоукостер будет летать между регионами, минуя Москву и Санкт-Петербург. Также появятся рейсы из регионов в страны СНГ. Сейчас переговоры ведутся с аэропортами Челябинска, Омска и Казани.