Почему электромобили набирают популярность?

Ещё одна заправка для электромобилей в Свердловской области появилась на окраине Богдановича Фото: Галина Соловьёва

С начала 2021 года число электромобилей на Среднем Урале, по данным Управления Госавтоинспекции по Свердловской области, выросло на 101 – в прошлом году в нашем регионе было зарегистрировано всего 78 таких авто. В целом по России, как сообщили «Облгазете» в аналитическом агентстве «Автостат», за первые пять месяцев этого года число новых электромобилей в пользовании увеличилось на 558.

Параллельно растёт и число заправок для таких машин. Так, в Свердловской области подзарядить электрокар можно в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 1 и ул. Шефская, 3 а), Нижнем Тагиле (просп. Мира, 2 а) Богдановиче (ул. Пионерская, 82) и даже в деревне Ильята Ачитского района.

– Коэффициент полезного действия (КПД) карбюраторных и дизельных двигателей всего 25 процентов – 75 процентов мы выбрасываем в окружающую среду, – комментирует «Облгазете» заведующий кафедрой атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского федерального университета Сергей Щеклеин. – КПД электрических двигателей достигает 90 процентов, то есть мы расходуем меньше топлива. Помимо этого, для получения электроэнергии не нужно использовать высококачественное топливо, к которому относится и моторное. Машины с двигателем внутреннего сгорания потребляют кислород: килограмм топлива расходует до 20 килограммов воздуха. Электродвигатели же получают готовую энергию с электростанций.

Однако, несмотря на эти преимущества, электрокаром пользуется далеко не каждый свердловчанин. Причина этого кроется в цене такого автомобиля – новый электрокар, как правило, стоит минимум три миллиона рублей, подержанный, конечно, дешевле. Екатеринбургского водителя со стажем Владимира Усольцева волнует и то, как электромашина может отреагировать на суровые уральские холода.

– Для дальних поездок брать электромашину нет смысла, так как её пробег недостаточно крупный, а я за день могу проехать более 1 000 километров, – объясняет житель Екатеринбурга Николай Ласкин со стажем вождения более 40 лет. – Хорошо, если в городе есть возможность поставить электромобиль на зарядку сразу по прибытии куда-либо. Но у нас таких станций пока очень мало, да и заряжается машина на них долго.

Сейчас ездить на бензине выгоднее, но Сергей Щеклеин считает, что в перспективе это может измениться, если увеличится скорость зарядки электромобилей и время её потребления – сейчас одного заряда хватает примерно на 200–300 километров. И, конечно, важно снижение цены на этот транспорт. Но решение этих вопросов, по мнению Сергея Щеклеина, может занять до десяти лет.

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