Уральские семьи могут со скидками слетать в семь российских городов

Субсидирование авиаперелётов с детьми введено для развития внутреннего туризма. Фото: Галина Соловьева

Российские авиакомпании запустили продажи субсидированных авиабилетов по новым тарифам, рассчитанным на семейные перелёты по стране. Льготы позволяют сэкономить более половины привычной стоимости билета, но чтобы отправиться в путешествие с выгодой, стоит поторопиться.

Что значит «семейный тариф»?

Правила субсидирования межрегиональных авиаперелётов были утверждены Правительством России в июле. В документе разъяснялось, что льгота предоставляется на те поездки, для которых пассажиры одновременно бронируют билеты как минимум на одного ребёнка (на момент перелёта ему не должно быть больше 18 лет) и хотя бы на одного взрослого. Кроме этого численность группы путешественников больше никак не ограничивается. Также нигде не оговаривается, что пассажиры должны быть друг другу родственниками, поэтому название «семейный тариф» – весьма условное.

В приложении к постановлению кабмина перечислены 46 туристических маршрутов, которые предлагалось сделать льготными. Однако не все из них оказались востребованными у авиаперевозчиков. Так, например, из Екатеринбурга предполагалось субсидировать рейсы по восьми направлениям, но на полёты в Петрозаводск не заявилась ни одна авиакомпания. Видимо, Карелия пока не так популярна у уральских туристов.

Таким образом, в 2021 году свердловчане, желающие сэкономить на билетах и путешествующие с детьми, могут выбирать между Владивостоком, Казанью, Нижним Новгородом, Иркутском, Улан-Удэ, Калининградом и Ростовом-на-Дону. В эти города будут осуществляться как прямые рейсы, так и рейсы с пересадкой.

Согласно решению Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), право осуществлять субсидированные рейсы из уральской столицы получили четыре авиакомпании: «Уральские авиалинии», «Сибирь» (S7), RedWings и «Азимут». Все они уже открыли продажи билетов по семейному тарифу, но период вылетов у всех разный. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что рейсы, на которые можно купить льготные билеты, начнут осуществляться с 1 сентября.

Как получить скидку при онлайн-покупке билетов?

У каждого перевозчика действуют свои правила оформления льготных билетов. Наиболее удобную схему выбрали «Уральские авиалинии» и «Сибирь»: при покупке билетов на их сайтах субсидированный тариф будет предложен автоматически после того, как пассажир укажет, что покупает билеты на взрослого и ребёнка.

У RedWings автоматическое подключение тарифа происходит только для детей не старше 11 лет. Если же вы собираетесь купить билет на подростка 12–18 лет, вам нужно позвонить в круглосуточный контактный центр авиакомпании по телефону 8 800 350–99–77.

Для оформления проездного документа у «Азимута» пассажирам потребуется направить письмо на электронную почту infoavia@azimuth.aero с заявлением в свободной форме с указанием дат, направлений, контактного номера телефона и скан-копиями паспортов или свидетельств о рождении пассажиров.

При регистрации или посадке у путешествующих проверяют документы, подтверждающие, что условия льготы соблюдены, так что онлайн-регистрация на рейсы может быть недоступна.

Как долго продлится акция?

Согласно постановлению правительства, субсидии на льготные перевозки предоставляются авиакомпаниям в 2021 году. Более чёткие сроки действия тарифа перевозчики определяют самостоятельно. Так, например, у «Уральских авиалиний», «Сибири» и RedWings акция распространяется на рейсы с датой вылета до конца ноября, а у «Азимута» – только до конца октября.

Сколько стоят билеты?

В зависимости от даты отправления цены на билеты могут меняться, но они не должны превышать установленную кабмином предельную стоимость на одного человека в одну сторону – от 4,7 до 11 тысяч рублей.

Как показал обзор действующих цен, они не просто не превышают заданные лимиты, но даже наоборот – оказываются ощутимо ниже. Билет на один из самых протяжённых маршрутов – из Екатеринбурга во Владивосток – должен стоить не более 10 953 рублей на человека. При этом авиакомпания «Сибирь» продаёт их по ценам, начинающимся от 7 000 рублей на двоих – взрослого и ребёнка, а «Уральские авиалинии» – по такой же цене, но на одного пассажира.

Более подробную раскладку по ценам на субсидированные маршруты из Екатеринбурга можно посмотреть в таблице. Оговоримся, что авиакомпании по-разному формируют цены. «Уральские авиалинии» и RedWings указывают стоимость перелёта для одного пассажира. Взрослые и дети 12–18 лет летят по равной стоимости, а для детей от двух до 12 лет предусмотрена 25-процентная скидка. «Азимут» вообще не дифференцирует пассажиров: для всех одна цена. А вот «Сибирь» сразу суммирует стоимость билетов на взрослого и ребёнка, причём для детей до 12 лет билеты тоже на 25 процентов дешевле.

Сколько можно сэкономить?

Покупка билетов по семейным тарифам в большинстве случаев сокращает расходы на них в два раза. Если семья, состоящая из двух взрослых и ребёнка, собирается отправиться в начале сентября в Казань, она потратит на авиабилеты уже не 24 тысячи рублей, а только 11,5 тысячи.

Поездка в Нижний Новгород, недавно отметивший своё 800-летие, с семейным тарифом получается ещё более выгодной: семья из трёх человек заплатит за билеты 7 тысяч вместо 17.

Но больше всего сэкономить получается при поездках на Дальний Восток. Читатель «Областной газеты» Николай рассказал, что в конце октября собирается вместе со своим ребёнком посетить Приморский край и что билеты на двоих обошлись ему в четыре раза дешевле, чем они стоят без акции.

– На днях я купил билеты из Екатеринбурга во Владивосток и обратно на себя и сына. В общей сложности потратил чуть больше 14 тысяч рублей. Если бы не семейный тариф, мы бы никуда не полетели, так как билеты обошлись бы нам почти в 60 тысяч.

Подобные акции действительно успешно мотивируют россиян совершать поездки по стране. Подтверждается это тем, что люди раскупают билеты довольно быстро. На начало сентября на некоторые направления, например в Калининград, приобрести билеты по семейному тарифу уже невозможно. Количество субсидированных мест на рейсах ограничено: всего правительство рассчитывает, что льготными билетами в 2021 году смогут воспользоваться порядка 50 тысяч пассажиров. На это в федеральном бюджете заложено 1,35 млрд рублей.

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