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Общество / Авто и транспорт
31 августа 2021, 18:54

Публикуем карту самых крупных дорожных ремонтов в Екатеринбурге

пробка

В большинстве случаев дорожные ремонты на самых проблемных участках продлятся до конца сентября - начала октября. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 сентября по утрам и вечерам на дорогах Екатеринбурга начнут образовываться автомобильные заторы: в город одновременно вернутся отпускники, дачники, студенты и школьники. При этом кое-где в уральской столице ещё продолжаются дорожные работы. Чтобы вы не застряли в пробке, "ОГ" составила для вас карту тех мест, которых стоит избегать в ближайший месяц.

Участков, где до сих пор ведётся дорожный ремонт или замена теплосетей, в городе сейчас несколько, но мы выделили топ-5 самых проблемных. Это:

  • Макаровский мост;
  • развязка на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги;
  • улицы 2-я Новосибирская и Окружная;
  • две соседних улицы на ВИЗе - Крылова и Красноуральская;
  • съезд с ЕКАДа на Челябинский тракт.
Фото: Геннадий Богатырёв, Ирина Порозова / по данным администрации екатеринбурга

Подробнее о дорожной обстановке в городе на начало осени читайте в завтрашнем номере "ОГ".

Областная газета Свердловской области

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