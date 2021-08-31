Публикуем карту самых крупных дорожных ремонтов в Екатеринбурге

В большинстве случаев дорожные ремонты на самых проблемных участках продлятся до конца сентября - начала октября. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 сентября по утрам и вечерам на дорогах Екатеринбурга начнут образовываться автомобильные заторы: в город одновременно вернутся отпускники, дачники, студенты и школьники. При этом кое-где в уральской столице ещё продолжаются дорожные работы. Чтобы вы не застряли в пробке, "ОГ" составила для вас карту тех мест, которых стоит избегать в ближайший месяц.

Участков, где до сих пор ведётся дорожный ремонт или замена теплосетей, в городе сейчас несколько, но мы выделили топ-5 самых проблемных. Это:

Макаровский мост;

развязка на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги;

улицы 2-я Новосибирская и Окружная;

две соседних улицы на ВИЗе - Крылова и Красноуральская;

съезд с ЕКАДа на Челябинский тракт.

Фото: Геннадий Богатырёв, Ирина Порозова / по данным администрации екатеринбурга

Подробнее о дорожной обстановке в городе на начало осени читайте в завтрашнем номере "ОГ".