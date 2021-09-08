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Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2021, 15:33

Прокуратура проверит информацию о недопуске на рейс в Екатеринбург женщины с ребёнком-инвалидом

Самолёт

Инцидент произошёл с уральским авиаперевозчиком. Фото: Евгения Скачкова

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку информации о недопуске жительницы Екатеринбурга на борт самолёта с ребёнком в специальном кресле. Работа проводится по поручению главы ведомства, прокурора Владимира Дроздецкого.

Сотрудники будут искать нарушения в исполнении законодательства о защите прав потребителей.

"Выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна, выполнявшего авиарейс сообщением "Симферополь-Екатеринбург" авиакомпании "Уральские авиалинии" жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжёлым заболеванием", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным городских СМИ, женщина летела с сыном из Симферополя в Екатеринбург, и бортпроводник не разрешил использовать специальное кресло для ребёнка, объясняя это тем, что на борт с ним нельзя. При этом из Екатеринбурга в Симферополь семья летела той же компанией и тогда такой проблемы не возникло, мальчик был в своём кресле.

Областная газета Свердловской области

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