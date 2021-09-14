Выелетевший из Кольцово самолёт вернулся обратно из-за отказа двигателя

Уральская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Фото: Евгения Скачкова.

Самолёт авиакомпании Nord Star, вылетевший из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону, вернулся обратно в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

Речь идёт о пассажирском рейсе U7-917. Согласно онлайн-табло Кольцово, самолёт "Боинг 737" вылетел в Ростов в 15:00, однако в 15:31 он вернулся обратно в аэропорт. Теперь вылет запланирован на 17:00.

На борту авиалайнера находилось 103 пассажира, сред которых трое детей и шесть членов экипажа, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Посадка прошла в штатном режиме, самолёт не получил никаких повреждений, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура по Свердловской области проведёт проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.