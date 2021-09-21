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Общество / Авто и транспорт
21 сентября 2021, 19:21

СвЖД перенесла остановочный пункт Шутём в Свердловской области

элекстричка

Пассажиров о нововведениях предупреждают в поездах по громкой связи. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям одного из свердловских посёлков станет проще добираться до электрички. Остановочный пункт Шутём перенесли ближе к населённому пункту на полкилометра.

Начиная с 22 сентября (среда) пригородные поезда, которые производят высадку и посадку пассажиров на о.п. Шутём, будут останавливаться у новых платформ. Изменения коснутся поездов, курсирующих на направлении Пермь-2 – Кордон – Шаля: №№ 7175, 7176, 7275, 7276, 7177, 7178.

По данным пресс-службы СвЖД, пассажиров о нововведениях предупреждают в поездах по громкой связи.

С информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях, сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный). 

Областная газета Свердловской области

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