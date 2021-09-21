СвЖД перенесла остановочный пункт Шутём в Свердловской области

Пассажиров о нововведениях предупреждают в поездах по громкой связи. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям одного из свердловских посёлков станет проще добираться до электрички. Остановочный пункт Шутём перенесли ближе к населённому пункту на полкилометра.

Начиная с 22 сентября (среда) пригородные поезда, которые производят высадку и посадку пассажиров на о.п. Шутём, будут останавливаться у новых платформ. Изменения коснутся поездов, курсирующих на направлении Пермь-2 – Кордон – Шаля: №№ 7175, 7176, 7275, 7276, 7177, 7178.

По данным пресс-службы СвЖД, пассажиров о нововведениях предупреждают в поездах по громкой связи.