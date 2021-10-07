У екатеринбуржца арестовали автомобиль за долг в 3,5 миллиона

Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение спецорганизации. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Renault Master. Причиной стали долги.

Мужчина набрал займов у разных физлиц на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Погашать задолженность екатеринбуржец не спешил, хотя имел такую возможность, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Как стало известно, за должником зарегистрировано транспортное средство. Для составления акта описи и ареста Renault Master на место регистрации должника - в коттеджный посёлок - выезжали сотрудники органов принудительного исполнения.

Чтобы разминуться с приставами, должник разобрал собственный забор и ушёл в неизвестном направлении. При этом автомобиль остался на месте. Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение спецорганизации. Если должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет оценено и продано.