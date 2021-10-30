Госавтоинспекция предупреждает свердловчан о гололёде и метелях

В Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега и мокрого снега, температура воздуха составит -4...+3°С. Фото: Алексей Кунилов.

В выходные, по данным синоптиков, на Среднем Урале ожидается сильный снег и метель, а сильные перепады температур могут привести к гололёду на тротуарах и дорогах. Госавтоинспекция в связи с этим напоминает водителям и пешеходам о правилах безопасности в непогоду.

Во время снегопада и гололёда на дорогах автомобилистам следует внимательно соблюдать правила ПДД, двигаться на пониженной скорости, избегать резкого торможения и перестроения, а также не совершать рискованные обгоны. Также необходимо держать увеличенную дистанцию до идущего впереди автомобиля, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, а также заблаговременно снижать скорость перед светофорами и пешеходными переходами.

Пешеходам при переходе дороги нужно убедиться в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу, и только после этого переходить проезжую часть. Вечером и ночью в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, уточняет отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Телефон доступен круглосуточно.

Как сообщается на сайте Уралгидромета, сегодня, 30 октября, в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильного снега и мокрого снега, температура воздуха составит -4...+3°С. Днём 31 октября на Среднем Урале будет юго-западный ветер 3-8 метра в секунду, сильные снегопады и мокрый снег, а столбики термометров будут показывать -8...-3°С днём и -11...-6°С ночью..