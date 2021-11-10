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Общество / Авто и транспорт
10 ноября 2021, 18:35

В Екатеринбурге в декабре закроют движение по улице Кутузова

трубы

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Алексей Кунилов.

На участке улицы Кутузова в Екатеринбурге закроют движение транспорта. Ограничения связаны со строительством сетей канализации.

Работами займутся специалисты ЕМУП «Водоканал».

По данным пресс-службы мэрии, автолюбители не смогут проехать от дома № 45 до здания № 49 по Кутузова в период с 1 по 30 декабря. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Ранее стало известно, что улицу Артинская (в районе дома №6Б) перекроют для строительства сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничения продлятся с 1 по 24 декабря.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге в декабре закроют движение по улице Кутузова