В Екатеринбурге в декабре закроют движение по улице Кутузова

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фото: Алексей Кунилов.

На участке улицы Кутузова в Екатеринбурге закроют движение транспорта. Ограничения связаны со строительством сетей канализации.

Работами займутся специалисты ЕМУП «Водоканал».

По данным пресс-службы мэрии, автолюбители не смогут проехать от дома № 45 до здания № 49 по Кутузова в период с 1 по 30 декабря. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Фото: сервис Яндекс.Карты

Ранее стало известно, что улицу Артинская (в районе дома №6Б) перекроют для строительства сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничения продлятся с 1 по 24 декабря.