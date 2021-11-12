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Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 08:38

Екатеринбург встал в пробки из-за выпавшеего снега

Машины в пробке

В ближайшие дни в городе снова ожидается небольшой снег. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала пятничным утром образовались 7-балльные пробки. Водители жалуются на небольшие сугробы местами на дорогах и гололёд.

Из-за прошедшего ночью снегопада на дорогах Екатеринбурга зафиксировано несколько аварий. ДТП произошли на ул. Серафимы Дерябиной, 8 Марта, пр. Космонавтов, Кольцовском тракте, ЕКАДе. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", сильные заторы наблюдаются как раз в этих местах.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается небольшой снег. Температура воздуха выше 0 градусов не поднимется. По ночам синоптики прогнозируют заморозки - до -5...-7 градусов.

Фото: "Яндекс. Карты"
Областная газета Свердловской области

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