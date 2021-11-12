Кабмин РФ внёс в Госдуму законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах

Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
В законопроекте о QR-кодах в общественных местах прописано, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, объекты общепита и розничной торговли только предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо документ, подтверждающий перенесённую болезнь, либо справку о медицинском отводе от вакцинации. Вплоть до 1 февраля 2022 года в указанных местах можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут принимать только у граждан с медотводом.
Отмечается, что решение об использовании QR-кодов будут принимать региональные власти. Также на руководство субъектов РФ возлагается обязанность утвердить перечень объектов, где будут проверять QR-коды и справки.
"По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится на сайте нижней палаты парламента.
Второй законопроект, который касается введения QR-кодов в железнодорожном и авиатранспорте, предполагает внесение изменение в ст. 107 Воздушного кодекса РФ и ФЗ "Устав железнодорожного транспорта РФ". В тексте документа сказано, что речь идёт как о междугородных, так и о международных перевозках.
Правительство планирует, что нормы законопроектов будут действовать до 1 июня 2022 года.
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