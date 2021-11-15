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15 ноября 2021, 17:10

ВСМПО-АВИСМА сохранит статус крупнейшего поставщика титана для Boeing

Самолёт

Компании ВСМПО-АВИСМА и Boeing подписали меморандум о расширении стратегического партнёрства. Фото: пресс-служба ВСМПО-АВИСМА.

Компании ВСМПО-АВИСМА и Boeing подписали меморандум о расширении стратегического партнёрства. Согласно документу, свердловское предприятие останется главным поставщиком титана для гражданской авиации Boeing.

Соглашение было подписано на авиасалоне в Дубае. Документ подразумевает, что обе компании увеличат загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в РФ, найдут новые возможности производства на ВСМПО-АВИСМА дополнительных титановых узлов и компонентов для авиации, нарастят объём инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также продолжат разрабатывать и внедрять инновационные технологии.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, к 2030 году российские поставки несырьевых неэнергетических товаров на внешние рынки должен увеличиться более чем на 70% по отношению к 2020 году.

"Соглашение с Boeing очередной раз подтверждает статус ВСМПО-АВИСМА как ведущего мирового производителя высокотехнологичной продукции. Уверен, что его реализация окажет существенное позитивное влияние на увеличение объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта", - передаёт слова министра пресс-служба ВСМПО-АВИСМА.

Титановые компоненты, поставляемые свердловским предприятием, используются в производстве таких воздушных судов как Boeing 737, Boeing 767, Boeing 787, Boeing 777 и Boeing 777Х.

Областная газета Свердловской области

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