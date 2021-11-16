Выдано разрешение на реконструкцию Кольцово

В Екатеринбурге провели археологическое обследование земельного участка, на котором расположен терминал Б аэропорта Кольцово. По итогам дано положительное заключение - его разрешили реконструировать.
Акт государственной историко-культурной экспертизы территории опубликован на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Как говорится в документации, на участке площадью около 115 000 кв. метров не обнаружено древних сооружений, материальных остатков деятельности человека (керамика, изделия из камня, кости, металла и т.д.), каких-либо признаков археологического культурного слоя.
Кроме того, отсутствуют:
- объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, включенные в Госреестр;
- выявленные объекты культурного наследия;
- объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия;
- зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.
"Заявленные к экспертизе участки могут быть использованы для хозяйственного освоения, в частности под реконструкцию аэровокзального комплекса (положительное заключение)", - говорится в заключении.