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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2021, 12:17

В Нижнем Тагиле "зажгли" автоёлку из 450 машин

Ёлка из машин

Вокруг ёлки выстроились снежинки. Фото: из группы во "Вконтакте" "Нижний Тагил с высоты птичьего полёта"

В Нижнем Тагиле автомобилисты в преддверии Нового года выстроили светящуюся ёлку. Для этого потребовалось 450 машин.

Автомобилисты собрались на парковке у горы Долгая, сообщается в группе "Автоёлка Нижний Тагил" в социальной сети "ВКонтакте".

"Процесс строительства занял около двух часов, потом был розыгрыш призов, фейерверк и зажигание ёлки. В этом году мероприятие стало по настоящему грандиозным и побило все предыдущие рекорды Нижнего Тагила и Свердловской области по количеству автомобилей", - говорится в сообщении.

Эта акция проходит в Нижнем Тагиле уже в пятый раз.

Напомним, подобные акции проводятся и в других городах. В 2019 году в Екатеринбурге собрали автоёлку из 150 машин.

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Областная газета Свердловской области

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