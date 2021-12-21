В Нижнем Тагиле "зажгли" автоёлку из 450 машин

Вокруг ёлки выстроились снежинки. Фото: из группы во "Вконтакте" "Нижний Тагил с высоты птичьего полёта"

В Нижнем Тагиле автомобилисты в преддверии Нового года выстроили светящуюся ёлку. Для этого потребовалось 450 машин.

Автомобилисты собрались на парковке у горы Долгая, сообщается в группе "Автоёлка Нижний Тагил" в социальной сети "ВКонтакте".

"Процесс строительства занял около двух часов, потом был розыгрыш призов, фейерверк и зажигание ёлки. В этом году мероприятие стало по настоящему грандиозным и побило все предыдущие рекорды Нижнего Тагила и Свердловской области по количеству автомобилей", - говорится в сообщении.

Эта акция проходит в Нижнем Тагиле уже в пятый раз.

Напомним, подобные акции проводятся и в других городах. В 2019 году в Екатеринбурге собрали автоёлку из 150 машин.