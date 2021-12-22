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22 декабря 2021, 22:00

Минимальная стоимость проезда в свердловских электричках вырастет до 33 рублей

Свердловская область, пригородное сообщение поездов, работа (рейд) сотрудников транспортной полиции в электричках. 11 февраля 2019 г.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным пригородным транспортом индексируют ежегодно. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 января цена проезда в пригородных поездах Свердловской области увеличится. Индексация тарифов на железнодорожные перевозки будет незначительной: за поездку на расстояние до 5 километров пассажирам придётся заплатить на один рубль дороже.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания», стоимость поездок повысится с 1 января 2022 года. В частности, проезд на расстояние до 5 километров обойдётся пассажирам в 33 рубля вместо 32, на 6–15 км – в 49 рублей вместо 47, на 16–25 км – в 67 рублей вместо 64.

Увеличатся тарифы и на дальние поездки: 86 рублей будет стоить проезд на расстояние 26–35 км, 102 рубля – на 36–55 км, 121 рубль – на 56–75 км, 137 рублей – на 76–95 км, 173 рубля – на 96–125 км, 189 рублей – на 126–150 км, 206 рублей – на 151–165 км, 221 рубль – на 166–200 км, 271 рубль – на 201–220 км, 292 рубля – на 221–240 км, 323 рубля – на 241–260 км, 344 рубля – на 261–300 км. Например, стоимость проезда на электричке от Екатеринбурга до Первоуральска составит 102 рубля вместо 98.

Новые тарифы утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29 октября 2021 года № 111-ПК. Их индексация проводится ежегодно с учётом инфляции.

Областная газета Свердловской области

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