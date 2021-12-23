Каменским перевозчикам дали четыре минуты

Автобус второго маршрута на улице Каменска-Уральского. Фото: Алексей Кунилов

В Каменске-Уральском изменили расписание действующих автобусных маршрутов и ввели новый маршрут. Городские власти рассчитывают, что это повлияет на работу перевозчиков – они станут более пунктуальными, а объёмы пассажирских перевозок вырастут.

В чём проблема

Каменск-Уральский – третий по величине город в Свердловской области, в нём проживает почти 173 тысячи человек. Общественный транспорт на территории – это автобусы. Всего действует 14 маршрутов, самые востребованные – №№ 2, 4, 14 и 16 (идут через центр города).

Пассажирскими перевозками уже не первый год занимаются частные организации. Муниципальная транспортная колонна в городе существовала с 1947 года, но в 2000-е приказала долго жить – тарифы не окупали затраты. «Реанимировать» её было экономически невыгодно, в итоге город сделал ставку на частников.

Каменцы неоднократно жаловались в мэрию и муниципальную диспетчерскую службу пассажирского транспорта на работу перевозчиков. Главная претензия – не соблюдается расписание.

– Автобусы ходят как попало – по 30 минут ждать приходится. А если с детьми, да на морозе?! Или на завод, где нельзя опоздать на смену?! Приходится вызывать такси, город-то большой – не набегаешься, – рассказала «Облгазете» жительница города Елена Тимофеева.

Жёсткие условия

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов публично признавал – проблема есть. Но чтобы решить её, нужно провести исследование городского пассажиропотока и проработать контракты с перевозчиками. Мэр также говорил, что на работу транспорта влияет пандемия: водителей и так не хватало, да ещё участились больничные. При этом тариф – 20 рублей за рейс – в городе не менялся с 2017 года.

На днях директор муниципальной диспетчерской службы Ольга Алексеева сообщила: анализ деятельности перевозчиков проведён, и по многочисленным обращениям жителей работа с ними скорректирована. Обслуживать ключевые автобусные маршруты в новом году будут три частных компании: «Экспресс-Сити» (маршруты №4 и 16), «Экспресс-1» (№14) и «ПАП-2» (№2). С ними подписаны муниципальные контракты. Расписание автобусов меняется – рейсов станет больше, на остановочных комплексах уже появились новые информационные таблички (всего их 180).

Кроме того, к большим автобусам второго и четырнадцатого маршрутов добавляется по одному средней вместимости – чтобы перевозить больше пассажиров. Также ужесточились требования к самим перевозчикам.

– Если раньше допустимое отклонение от расписания составляло 10 минут, то по новым контрактам – только четыре минуты. Надеюсь, это заставит транспортников быть более пунктуальными, – сказала Ольга Алексеева.

Вдобавок по просьбам жителей в Каменске-Уральском вводится новый автобусный маршрут – №6: от железнодорожного вокзала по микрорайону «Южный» до Детского культурного центра. Протяжённость маршрута – 25,3 километра, автобусы начнут ходить с 20 января, с интервалом 15–20 минут.

Надо следить

Каменцы бурно отреагировали на нововведения. В соцсетях разразилась дискуссия. Так, жительница города Лариса Буркова написала: «Задача транспорта – возить пассажиров. Возить по расписанию, вежливо. Соблюдение будет у перевозчиков, или только деньги? Они и так львиную долю доходов таксистам уступали». Татьяна Чемезова поиронизировала: «Это не пассажирам нужно новое расписание показывать, а именно перевозчикам – чтобы наконец-то в курсе были!». А Михаил Власов отметил: «Ну хоть что-то сдвинулось с мёртвой точки! Будем смотреть. Гарантия есть, что всё наладится?! Время покажет».

В мэрии заверили, что контроль за автобусными перевозками будет серьёзный, в случае нарушений условий контрактов к подрядчикам применят штрафные санкции. «Облгазета» следит за ситуацией.

Цифры В этом году каменским перевозчикам из городского бюджета выделялась субсидия в сумме почти 18 млн рублей на организацию транспортного обслуживания населения. Муниципальные маршруты по контрактам обслуживали 78 автобусов, выполнено более 150 тысяч рейсов. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией пассажиропоток снизился: в 2018 году автобусы перевезли 8,1 млн человек, в 2019 году – 6,8 млн, а в 2020-м – 4,9 млн. Данных по итогам этого года пока нет. Самым большим по протяжённости автобусным маршрутом является 16-й маршрут (от деревни Кодинка через весь город) – 26 километров, 43 остановки.

Говорят перевозчики Ирина Иванова, директор ООО «Экспресс-Сити»: – Да, требования ужесточились. Сейчас смотрим по автобусам, водителям – как всё распределить по разным маршрутам. Думаю, мы справимся. Условия контракта выполним. Ничего невозможного нет. Кирилл Карандин, директор ООО «Экспресс-1»: – Мы настроены оптимистично. Закупили три новых автобуса среднего класса, стараемся обновляться потихоньку. С кадрами всё в порядке, но здесь всё зависит от пандемии. Некоторые до сих пор не привились – есть риск, что заболеют. Что касается четырёх минут вместо десяти – в принципе это реально выполнить. Посмотрим, как пойдёт.

Табличка с новым расписанием на одном из остановочных комплексов города. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Схема движения автобуса по новому маршруту №6. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского