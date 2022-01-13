Евгений Куйвашев сообщил о планах по строительству кольцевой железной дороги от Екатеринбурга до Сысерти

В рамках строительства железнодорожного кольца запланировано возведение комбинированного моста через Верхисетский пруд. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у региональных властей есть планы по организации кольцевого железнодорожного движения между Екатеринбургом и Сысертью. Сейчас ведутся переговоры с РЖД.

По кольцевой железной дороге будут ходить «Ласточки».

«Мы находимся в переговорах с РЖД по поводу строительства 12 км железнодорожных путей, в том числе через Сысертский район. Электрички будут курсировать от Сысерти через Арамиль, Кольцово, Берёзовский и до железнодорожного вокзала Екатеринбурга», – сказал глава Среднего Урала в ходе пресс-конференции 13 января.

Губернатор отметил, что у регионального министерства транспорта есть понимание строительства путей, их трассировки, однако он не стал рассказывать, по каким территориям будет проходить «кольцо». Строительство новых железнодорожных путей также предполагает возведение комбинированного моста через Верхисетский пруд, по которому должна ходить электричка.

«Какие-то обязательства мы возьмём на себя как на субъект РФ, а какие-то обязательства обязаны взять на себя Российские железные дороги. Это должен быть паритет. О результатах обязательно сообщим», – отметил Евгений Куйвашев.