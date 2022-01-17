ЗаМОСТИМ всю область

Новый мост из деревни Черноскутова в село Новоисетское (Каменский район) появился спустя 40 лет. Фото: Павел Ворожцов

На недавней пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ заявил: в этом году в регионе будут отремонтированы 18 ветхих мостов,а в следующие два года – ещё 14.Речь идёт о так называемых малых мостах.

Домой – на лодках

Вопрос об аварийных мостовых переходах на пресс-конференции подняла Наталья Кузеванова, директор редакции газеты «Родники ирбитские». Для Ирбитского района, в состав которого входит 103 сельских населённых пункта, эта проблема особенно актуальна.

– У нас большинство сёл и деревень располагаются по берегам рек, добраться из одной точки в другую можно только по мосту, – рассказала «ОГ» коллега. – В основном это простые конструкции на бревенчатых сваях, построенные 40–50 лет назад. Капитально их никто не ремонтировал – не было средств. Из-за постоянной транспортной нагрузки мосты пришли в негодность, а во время паводков вода из речек стала их затапливать.

Ирбитские журналисты поделились любопытными историями. Так, в деревне Молокова, где проживает 50 человек, добротного моста не было несколько десятилетий.

– Один сгорел ещё в 1980-е годы, другой в 2004 году провалился под тяжестью КАМАЗа с щебнем, а третий, построенный в 2011 году, регулярно уходил под воду. Каждую весну жители были отрезаны от мира. Вдобавок страдали местные сельхозкооперативы – рядом с деревней находятся их поля, техника туда не доходила, – рассказали в редакции.

Трудно пришлось жителям села Скородумское. Речка Бобровка делит его на две части. Старый мост провис и с половодьем не справлялся, тем, кто живёт на левом берегу реки, приходилось добираться до дома на лодках.

«У нас почти 300 жителей, во время паводка ни в магазин, ни к врачам не сходить, пожарные машины не могли проехать. Больше всего за детей переживали: будут возвращаться из школы домой и не смогут перейти реку – они по ту сторону останутся, а мы здесь», – цитирует Анастасия Мохнашина жительницу Скородумского Ольгу Сумину.

Мучаются из-за отсутствия прочного моста в деревне Сосновка, где живёт 260 человек.

– Деревянное сооружение практически сгнило, грузовая техника и школьные автобусы по нему уже не ездят – опасно. А нашим ребятишкам приходится ходить по нему из дома в школу – два километра пешком, – рассказала деревенская жительница Лада Пластинина.

В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства подробности о том, в каких муниципалитетах находятся 18 мостов, подлежащих ремонту, пока не озвучивают. «Облгазета» взяла информацию из официального документа - перечня линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения, утверждённого приказом минстроя и минтранса Свердловской области №225-П/146 от 05.04.2021 г.

Что в других районах Необходимость в капремонте аварийных мостов есть в Алапаевском, Туринском, Камышловском, Каменском, Таборинском районах, Горноуральском округе и северных муниципалитетах региона, подтверждают наши коллеги­журналисты. К примеру, в Каменском районе, где 65 сельских населённых пунктов, часть ветхих мостов уже не подлежит восстановлению – их нужно сносить полностью. Так, например, произошло с мостовым переходом от деревни Черноскутова в село Новоисетское. Он был построен 40 лет назад как подвесной. «Капитально его никогда не ремонтировали, мост провис. Идёшь по нему, а он качается – неприятные ощущения! Несколько раз его сносило паводком начисто. Пока починишь, народ вынужден в обход идти – за пять с лишним километров! А потом новый паводок, и ситуация повторяется», – пишет журналист портала «Виртуальный Каменск» Алексей Кузьмин со ссылкой на главу Новоисетской сельской администрации Владимира Кузьмина. В прошлом году аварийную конструкцию снесли, сейчас на её месте – капитальное сооружение из металла, длиной 100 метров и высотой 8 метров. Расходы на него составили 52 млн рублей, большую часть средств дала область. При этом крайне изношенными остаются мосты в селе Клевакинском, посёлках Колчедан и Мартюш, деревнях Брод и Белоносовой. Особенно остро стоит вопрос в селе Пирогово – местный путепровод давно признан аварийным, но чтобы его заменить, необходимо 53 млн рублей, сообщили в мэрии Каменского района.

С пирогами и гармошкой

Реконструкция ветхих мостов – одна из ключевых задач муниципалитета, говорят в администрации Ирбитского района. Главе территории Алексею Никифорову удаётся постепенно её решать при поддержке области. В деревне Молокова новый, капитальный мост на бетонных опорах уже появился. Его длина – 60 метров, стоимость – 14 млн рублей. Запущен в эксплуатацию и новый путепровод в селе Скородумское длиной 66 метров. Он обошёлся в 10,5 млн рублей. Кстати, в честь его открытия сельчане устроили большой праздник – с пирогами и песнями под гармонь.

А вот ремонт моста в Сосновке – только на подходе. Проект его уже готов, в ближайшие дни объявят торги на выбор подрядчика. Цена вопроса – 16 млн рублей. Вдобавок районные власти рассчитывают в этом году капитально отремонтировать мостовой переход в посёлке Зайково, он тоже сильно изношен и доставляет массу хлопот жителям. Его цена – 35 млн рублей.

– Менять по одному-два моста в год получается благодаря поддержке правительства Свердловской области. Большая часть средств на ремонтные работы – это областные субсидии. Но проблема аварийных путепроводов есть не только в Ирбитском районе. Таких объектов в регионе несколько десятков, и здесь нужен комплексный подход. Поэтому наши журналисты и задали такой вопрос на пресс-конференции, – резюмирует Алексей Никифоров.

С риском для жизни По данным муниципальных СМИ, чрезвычайные происшествия на ветхих мостах происходят в регионе ежегодно. Так, весной прошлого года без моста остались жители села Толмачёво в Алапаевском районе. Сооружение не выдержало натиска льда, треснула одна из опор, и мостовой пролёт завис над рекой Нейва. Несмотря на это, жители продолжали ходить по мосту, чтобы не делать крюк в 5 километров. А чуть раньше в этом же районе оборвался опорный трос у подвесного пешеходного моста возле посёлка Зыряновский. Мост накренился на 30 градусов. Как выяснилось, сооружение было построено в 1973 году, и с тех пор его техническое состояние никто не обследовал. В экстренном порядке, за четыре дня, местные жители сделали страховочные тросы и выровняли переправу.

Глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции поддержал ирбитчан:

– Да, это действительно важно. Буквально на днях мы разговаривали с министром транспорта и дорожного хозяйства на эту тему. Могу сказать, что в министерстве отдельной строкой выведено финансирование капитального ремонта так называемых «малых мостов». В этом году нам предстоит по области сделать 18 таких объектов. Конечно же, нужно применять совершенно новые технологии. В том числе проекты по строительству мостов из композитных материалов. Это и пешеходные мосты, и мосты в труднодоступных территориях. У нас на балансе больше 30 таких объектов. Мы в течение трёх лет приведём в порядок их все.

В Екатеринбурге и его окрестностях тоже идёт ремонт мостов, правда, работы здесь более масштабные. Недавно после реконструкции открылись Макаровский и Блюхеровский мосты, началось строительство новой транспортной развязки у концерна «Калина». Идёт реорганизация дорожного съезда в сторону аэропорта Кольцово (ул.Луганская ­ Кольцовский тракт – Объездная).

И так бывает В деревне Васькино Нижнесергинского района жители получили новый мост благодаря… школьнице. Два года назад местная пятиклассница Кристина Бурмистрова со своим классным руководителем приехала на приём к Евгению Куйвашеву. И попросила его снести ветхий мост, действовавший в деревне с 1928 (!) года, а взамен построить новый – капитальный. Глава региона ответил: «Будет у вас мост, только ты учись хорошо». В итоге мост появился – из бетона и металла, с плиточной облицовкой и коваными ограждениями. А девочка учится без троек.