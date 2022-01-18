Троллейбусы и трамваи Екатеринбурга оказались обесточены

Напряжение в сети уже появилось. График движения маршрутов восстанавливается. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня рано утром на подстанции № 13 Екатеринбургской электросетевой компании произошла авария. В связи с этим электрический общественный транспорт оказался обесточен.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, из-за отсутствия напряжения в контактной сети были невозможны выпуск трамваев из Южного трамвайного депо и организация движения трамваев по улице 8 Марта (от Куйбышева до Шварца), а также троллейбусов по улице Белинского. Стояли все маршруты троллейбуса Октябрьского депо: 1, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20 и трамваи 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 33.

Уточняется, что напряжение в сети уже появилось. График движения маршрутов восстанавливается.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе "Россети Урал" — "Екатеринбург". Там сообщили, что в 06:05 было зафиксировано нарушение электроснабжения в сетях ЕМУП "Гортранс". Энергетики провели необходимые переключения и в 07:05 напряжение было подано по резервной кабельной линии. Дальнейшие переключения проводились персоналом транспортного предприятия.

Добавим, по данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах уральской столицы оценивается в 7 баллов. Заторы фиксируются на улицах Восточная, Фурманова, Московская.