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Общество / Авто и транспорт
26 января 2022, 07:41

Уральцы вторые сутки не могут вылететь из Стамбула из-за снегопада

Пассажирка ждёт задержанный рейс

Время закрытия аэропорта Стамбула продлено до 11:00 среды по местному времени. Фото: Владимир Мартьянов

Снегопад в Стамбуле парализовал работу аэропорта. Рейс из Турции в Екатеринбург задерживается уже вторые сутки.

Речь идёт о рейсе N4-1278 авиакомпании Nordwind. Воздушное судно с уральцами на борту должно было вылететь ещё вчера ночью и приземлиться в столице Урала в 06:15. Новое ожидаемое время прибытия —  21:00 сегодня, 26 января.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Кроме того, свои рейсы из Стамбула в Екатеринбург и из столицы Урала в Турцию отменила авиакомпания "Победа". Речь идёт о рейсах DP-950 (время вылета 16:30) и DP-949 (6:40) соответственно. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.

Фото: онлайн-табло Кольцово
Фото: онлайн-табло Кольцово

Между тем время закрытия аэропорта Стамбула продлено до 11:00 среды по местному времени.

Напомним, что снежная буря разыгралась в Турции с конца прошлой недели. Аэропорт в Стамбуле прекратил отправлять часть рейсов днём 24 января, движение на многих дорогах перекрыли. По данным АТОР, в турецком городе сейчас находится от 10 до 12 тысяч российских туристов. Сотни из них застряли в аэропорту. В своём аккаунте в Twitter представители аэропорта сообщили, что бесплатно раздали 27,5 тысяч ланч-боксов и 3,6 тысячи пледов. Пассажирам также предоставляли доступ к Wi-Fi, чтобы они смогли связаться с родными.

Областная газета Свердловской области

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