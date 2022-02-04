Свердловская ГИБДД запустила систему по выявлению угнанных машин

Инспекторы могут запрашивать информацию, в том числе по машинам в других регионах. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области запустили систему "Паутина". С помощью ПО и камер на дорогах полицейские будут вычислять угнанные автомобили, машины-двойники, авто с прекращённой регистрацией, а также злостных нарушителей ПДД.

Вся информация поступает на планшеты инспекторов ДПС, где установлено специальное приложение. Поводом для остановки ТС может послужить информация о несовпадении или загрязнении госномеров, о совпадении с базой розыска, о возможном нахождении за рулём лишённого прав. Всё это становится поводом для остановки машины и проверки информации.

"На сегодняшний день система и все её возможности полностью запущены в Свердловской области. Она стала звеном единой системы, которая запускается в работу на территории всей страны. Сотрудники ГИБДД уже прошли обучение по работе с новой системой, оценив все её преимущества", — рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов.

Только за время апробации новой системы поступило более тысячи сообщений о необходимости проверки автомобилей в потоках транспорта. Задержаны три ТС, предположительно, с поддельными номерами, 10 машин с подложными и закрытыми регистрационными знаками, 95 водителей без прав и 119 автомобилей, по которым прекращена регистрация. Кроме того, выявлено 4 водительских удостоверения с признаками поделки.

По данным на конец 2021 года, сеть комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Свердловской области составила 336 рубежей, в том числе 206 стационарных, 125 передвижных и 5 мобильных комплексов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.