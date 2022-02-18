Автомобилистам закручивают гайки

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В течение 2022 года в жизнь автомобилистов войдёт достаточно много новаций, касающихся как самой организации дорожного движения, так и ответственности за нарушения правил. Эти новации призваны, по мнению разработчиков, сделать наши дороги более безопасными. Подкреплено это будет материально-техническими средствами в виде систем фиксации разных типов, интегрированных в единые комплексы. Корреспондент Диана ХРАМЦОВА выбирала самые значимые изменения.

О полисе ОСАГО

С 1 марта 2022 года штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО будут не только автоинспекторы, но и автоматические комплексы видеофиксации нарушений. В режиме не более одного раза в сутки. Математика простая: если в течение месяца кататься по привычному маршруту, к примеру, дом – работа – дом, а по выходным – в гости или в магазин, то за 30 дней езда без полиса обойдётся в 24 тысячи рублей. Даже если штрафы оплатить с 50% скидкой, то выйдет всё равно дороже, чем оформить ОСАГО.

О техосмотре

Техосмотр для большинства машин теперь добровольная процедура, и карту потребуют только при переоформлении автомобиля старше четырёх лет или для регистрации конструктивных изменений. Обязательным техосмотр остался только для такси, коммерческого и пассажирского транспорта. Фиксировать нарушения также будут видеокамеры. За отсутствие диагностической карты (в том случае, если она обязательна) штраф вырастет с 500 рублей до двух тысяч.

О новом КоАП

Сейчас идёт работа над новым Кодексом об административных нарушениях. Документ уже согласован в профильных ведомствах. Он предусматривает ужесточение наказаний для злостных нарушителей ПДД. Так, вводится балльная система, то есть лишить водительских прав могут, сложив несколько нарушений.

О новых штрафах

«Игру в шашечки» на дороге приравняли к опасному вождению, за это полагается штраф – три тысячи рублей. Ждёт наказание и любителей прикрыть госномера: повторное управление автомобилем с нечитаемыми (грязными, в том числе специально запачканными или заклеенными) номерами обойдется в пять тысяч рублей. Парковка на газоне – четыре тысячи, на детской площадке – пять тысяч. За хранение «автохлама» – зачастую это покорёженный кузов без колес, который годами стоит во дворе, – хозяин заплатит от одной до трёх тысяч рублей.

О средней скорости

В новом кодексе появится понятие «средняя скорость». Это позволит применять на дорогах автоматические комплексы типа «Автодория». Такие умные камеры устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга, фиксируют скорость и время въезда автомобиля на участок и выезда с него, а после высчитывают среднюю скорость. В случае если отрезок водитель преодолел слишком быстро, он получит штраф за превышение.

О проекте «Народный инспектор»

Всевидящим оком может стать и смартфон, который сегодня есть практически у каждого. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать детали нового проекта до 1 июня 2022 года. Суть в том, что с помощью приложения любой гражданин может зафиксировать нарушения (дату и место съемки) и отправить фото в полицию. Таким образом, камеру смартфона приравняют к комплексу автоматической видеофиксации. Отправить такую жалобу на нарушителя можно и сейчас, но пока процедура слишком сложная, рассказала жительница Екатеринбурга Нина Тювякина:

– У нашего подъезда повадился парковаться кто-то из жильцов, мне его машина долгое время не мешала, пока у меня не родился ребёнок и понадобилось выходить с коляской: сделать это стало трудно из-за припаркованной машины. Я писала в чат дома, но нарушитель не откликнулся, поэтому я пошла на крайнюю меру и сфотографировала машину, отправила всё в ГИБДД, через какое-то время мне позвонили и сказали, что надо к ним подойти, что-то там написать, но я с ребёнком маленьким куда пойду? Нет такой возможности, да и сосед перестал загораживать подъезд.

Новое приложение позволит автоматически штрафовать нарушителей без личного обращения в ГИБДД.

О проекте «Паутина»

Областная госавтоинспекция запустила специальную программу, передающую «картинку» с видеокамер на планшеты инспекторов ДПС. Полицейские видят автомобили, находящиеся в розыске, машины с дублирующими номерами, водителей, лишённых удостоверений, авто без регистрации, а также злостных нарушителей ПДД, имеющих задолженности по штрафам и ранее замеченных в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

О новых камерах

В этом году в Свердловской области на трассах регионального и федерального значения появятся новые точки автоматической видеофиксации. Сейчас сеть комплексов на дорогах насчитывает 336 стационарных рубежей. В ближайшее время появятся ещё около 40 камер на самых аварийных участках: по направлениям на Серов, Нижний Тагил, Алапаевск, Полевской и Среднеуральск. В Екатеринбурге умные камеры наведут свои объективы на мост через Плотинку, на улицу Шефскую, переулок Базовый, дороги на Уралмаше и в Академическом.