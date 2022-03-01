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Общество / Авто и транспорт
1 марта 2022, 17:15

В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП

  Юлия Пастух
Пробка на дороге

Столкнулись 4 транспортных средства. Фото: Павел Ворожцов

На участке ЕКАД между Режевским трактом и проспектом Космонавтов произошло ДТП — попавшие в аварию автомобили перекрыли проезжую часть. Пострадавших нет.

В результате аварии в направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка. Как сообщили "Областной газете" в ГИБДД Екатеринбурга, затруднение движения на автодороге ЕКАД — Садовый связано со столкновением четырёх транспортных средств. Предварительная причина ДТП — не соблюдение дистанции водителями.

Пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, добавили в Госавтоинспекции.

Областная газета Свердловской области

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