В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП

Столкнулись 4 транспортных средства. Фото: Павел Ворожцов

На участке ЕКАД между Режевским трактом и проспектом Космонавтов произошло ДТП — попавшие в аварию автомобили перекрыли проезжую часть. Пострадавших нет.

В результате аварии в направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка. Как сообщили "Областной газете" в ГИБДД Екатеринбурга, затруднение движения на автодороге ЕКАД — Садовый связано со столкновением четырёх транспортных средств. Предварительная причина ДТП — не соблюдение дистанции водителями.

Пострадавших в аварии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, добавили в Госавтоинспекции.