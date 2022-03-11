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Общество / Авто и транспорт
11 марта 2022, 13:33

Россия сняла ограничения на полёты в 8 стран

Стюардессы на самолёте

Россия сняла ковидные ограничения на перелёты в 8 стран. Фото: Алексей Кунилов

Россия сняла ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Они действовали из-за пандемии COVID-19.

Решение принято правительством РФ, сообщили в Росавиации. Полёты в эти 8 стран теперь могут быть ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договорённостями авиавластей.

Добавим, что ранее ковидные ограничения также были сняты на перелёты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу. Сейчас многие из этих стран закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов из-за спецоперации на Украине.

При этом режим временного ограничения полётов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 20 марта. Речь идёт об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Областная газета Свердловской области

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