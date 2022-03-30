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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2022, 17:00

Свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены

пассажир электрички

Ветераны труда также могут ездить в электричках с 50%-й скидкой. Фото: Галина Соловьёва

Для жителей Свердловской области, получающих пенсию по старости, возобновляется действие 50%-й скидки на проезд в пригородных поездах (перевозчик АО "Свердловская пригородная компания"). Акция будет действовать в период с 1 апреля по 31 октября.

Билет со скидкой можно оформить во всех пригородных кассах и в пригородных поездах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и регистрацию по месту жительства в регионе, а также документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера). Об этом сообщили в пресс-службах СПК и СвЖД.

Напомним, региональную льготу на проезд в пригородных поездах также имеют:

  • ветераны труда (скидка 50% круглогодично);
  • труженики тыла (скидка 100% круглогодично);
  • реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (скидка 100% круглогодично);
  • граждане, получившие увечье или заболевание при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта (скидка 100% круглогодично).

По федеральной льготе бесплатно в электричках могут ездить инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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