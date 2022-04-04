С 16 апреля в Каменск-Уральский будут летать дополнительные "Ласточки"

Дополнительная "Ласточка" будет отправляться с екатеринбургского вокзала утром. Фото: Алексей Кунилов

С 16 апреля из Екатеринбурга в Каменск-Уральский запустят дополнительные "Ласточки". Скоростные поезда будут отправляться по субботам в 08:21.

Дополнительные рейсы будут назначаться ежегодно в тёплое время года – с 16 апреля по 8 октября. Выезжать из Каменска-Уральского в Екатеринбург они будут в 18:39. Поездку в уральский город в формате "тур выходного дня" презентовала директор Центра развития туризма Каменска-Уральского Марина Чистякова на полях международной туристической выставки "Лето-2022".

Добавим, что сейчас "Ласточки" летают из Екатеринбурга в Каменск-Уральский ежедневно в 13:53 и в 18:33. Время в пути составляет 1,5 часа. Проезд стоит 264 рубля.