Сбой в движении трамваев и троллейбусов произошел в Екатеринбурге

Сегодня утром жители Екатеринбурга столкнулись с неполадками в движении трамваев и троллейбусов. Причиной стали проблемы на подстанции, обеспечивающей напряжение контактной сети электротранспорта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, идет задержка движения трамваев от Цирка до Ботаники, Керамики и Вторчермета в оба направления. Проблема также затронула троллейбусы — они стоят от Центральной гостиницы до Химмаша, фабрики "Альвис" и Ботаники в оба направления.
Известно, что аварийная бригада уже выехала на подстанцию для переключения электроснабжения и проведения ремонтных работ. По предварительным оценкам, их завершат в 10 утра.
Добавим, на дорогах уральской столицы отмечаются и другие затруднения. Так, из-за погодных условий в городе из строя вышли более 40 светофоров, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. На перекрестках с большой интенсивностью движения работают госавтоинспекторы.
По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов.