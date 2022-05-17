Центр Екатеринбурга перекроют из-за полумарафона

Помимо уральской столицы, состязание пройдет еще в 85 городах России. Фото: Павел Ворожцов

В это воскресенье, 22 мая, Екатеринбург присоединится к VI Всероссийскому полумарафону "ЗаБег". В связи с этим запланированы массовые перекрытия улиц.

Для проведения полумарафона с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

пр. Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

Толмачева (от пр. Ленина до Царской);

Царской (от Толмачева до Николая Никонова).

Также с 00:00 18 мая до 23:00 23 мая не получится припарковаться на площади 1905 года и всех перечисленных участках дорог, сообщают в пресс-службе мэрии.

Полумарафон стартует от площади 1905 года. На выбор предлагаются 4 маршрута: 1 километр (старт в 09:10), 5 километров (09:30), 10 километров (11:00) и 21 километр (11:00).

Фото: сайт мероприятия

Помимо забега, гостей мероприятия ждут мастер-классы, краски холи, шоу-программа, различные активности. Для участия необходимо пройти регистрацию.