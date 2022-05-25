В Екатеринбурге уложили первую балку нового моста у "Калины"

Общая протяженность развязки вместе с подъездными путями составит почти 10 километров. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала уложили первую балку на новом путепроводе транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Всего будет смонтировано 360 балок.

Как рассказали журналистам на сегодняшнем пресс-подходе, первая балка весит 31 тонну, ее длина составляет 21 метр. При этом есть балки и по 33 метра. Они весят по 60 тонн. По словам замначальника строительного участка Дмитрия Летягина, завершить укладку балок на первых семи пролетах планируется до 2 июля.

Фото: Павел Ворожцов

Работы на объекте идут по графику. Строители трудятся над возведением эстакад правого и левого проездов с двумя полосами движения на каждом. Кроме того, ведется строительство нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино и подготовительные работы для возведения подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой.

Ключевая развязка Екатеринбурга соединяет сразу три района города — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек.

Работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 года. Движение по действующему путепроводу сохранится пока не будут готовы левая и правая эстакады. Как только новые проезжие части будут готовы принять транспортные потоки, строители займутся реконструкцией старого моста.

Фото: Павел Ворожцов

Реализация этого проекта ликвидирует постоянные заторы на этой развязке. Ее пропускная способность увеличится более чем в два раза, с 5 тысяч автомобилей в час до 12 тысяч.

Добавим, знаковый для Екатеринбурга инфраструктурный проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2021 году он добился включения реконструкции развязки у концерна "Калина" в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и софинансирования этого объекта из федерального бюджета. Ранее "Областная газета" писала, что глава региона направил 500 миллионов рублей на строительство развязки у "Калины".