В Екатеринбурге уложили первую балку нового моста у "Калины"

В столице Урала уложили первую балку на новом путепроводе транспортной развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Всего будет смонтировано 360 балок.
Как рассказали журналистам на сегодняшнем пресс-подходе, первая балка весит 31 тонну, ее длина составляет 21 метр. При этом есть балки и по 33 метра. Они весят по 60 тонн. По словам замначальника строительного участка Дмитрия Летягина, завершить укладку балок на первых семи пролетах планируется до 2 июля.
Работы на объекте идут по графику. Строители трудятся над возведением эстакад правого и левого проездов с двумя полосами движения на каждом. Кроме того, ведется строительство нового путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино и подготовительные работы для возведения подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой.
Ключевая развязка Екатеринбурга соединяет сразу три района города — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек.
Работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 года. Движение по действующему путепроводу сохранится пока не будут готовы левая и правая эстакады. Как только новые проезжие части будут готовы принять транспортные потоки, строители займутся реконструкцией старого моста.
Реализация этого проекта ликвидирует постоянные заторы на этой развязке. Ее пропускная способность увеличится более чем в два раза, с 5 тысяч автомобилей в час до 12 тысяч.
Добавим, знаковый для Екатеринбурга инфраструктурный проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2021 году он добился включения реконструкции развязки у концерна "Калина" в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и софинансирования этого объекта из федерального бюджета. Ранее "Областная газета" писала, что глава региона направил 500 миллионов рублей на строительство развязки у "Калины".