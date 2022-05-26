В России хотят ужесточить наказание за вождение без прав

Уголовная ответственность будет грозить в случае, если лишенный прав управляет авто в состоянии опьянения. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения водителями без прав.

Поправки предполагают увеличение административного наказания для автомобилистов, повторно управляющих транспортом после того, как их лишили прав. Таких нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

"Когда меры административной ответственности, назначенные судом уже дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя, предлагается установить уголовную ответственность", — отметила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

Уголовная ответственность будет грозить в случае, если лишенный прав управляет авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выезжает на встречную полосу или превышает скорость.

Поправками также предлагается установить новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права управления автомобилем, за нарушение ПДД, в результате которого пешеход получил тяжкий вред здоровью или погиб.

На основании обвинительного приговора у злостного нарушителя могут конфисковать автомобиль. Такая мера будет применяться к тем, кто многократно попадался за рулем автомобиля после лишения прав.

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