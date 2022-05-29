ГИБДД: дети за рулем электросамокатов и мопедов провоцируют ДТП

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Свердловской области участились случаи, когда подростки за рулем электросамокатов, мопедов, мотоциклов, квадроциклов и питбайков создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Зачастую технику приобретают для подростков родители в качестве подарков либо дети используют технику, к которой не ограничен доступ, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Выплата компенсаций и ущерба за причиненный вред ложится на плечи законных представителей. Последствия ДТП могут быть разными: от причинения материального ущерба в виде повреждений других транспортных средств до трагичных – это получение серьезных травм и гибель людей. И всю ответственность за содеянное детьми понесут именно родители.

Госавтоинспекция рекомендует ограничить доступ детей к технике и дождаться возможности получения ими водительского удостоверения — обучение на категории "А" и "М" доступны в автошколах для лиц от 16 лет.

По данным обзора аварийности на дорогах за 2021 год, подготовленного Научным центром безопасности дорожного движения МВД России, самокатчики часто игнорируют сигналы светофора, нарушают правила расположения транспортных средств на проезжей части, выбирают неправильную скорость движения и не соблюдают очередность проезда.

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