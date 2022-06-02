Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 июня 2022, 18:45

Свердловские власти поддержат авиакомпанию "Уральские авиалинии" и Кольцово

Уральские авиалинии

Обеим компаниям предоставят налоговые преференци. Фото: Евгения Скачкова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам проведенного 2 июня заседания оперштаба заявил, что регион окажет поддержку авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорту Кольцово. Им предоставят налоговые преференции, которые позволят сохранить штат компаний и обеспечить работу в условиях экономических санкций.

Также по решению главы региона будет увеличен объем субсидий, которые Свердловская область выделяет на финансирование внутренних авиарейсов по России из Екатеринбурга и обратно. На эти цели дополнительно направят 14,5 млн рублей, общий объем субсидий составит 250 млн рублей.

"Оба предприятия являются крупными работодателями и играют значимую роль в социально-экономическом развитии региона. <...> Мы должны помочь "Уральским авиалиниям" и аэропорту Кольцово выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, Кольцово и "Уральские авиалинии" включены как в федеральный, так и региональный перечни системообразующих предприятий. Губернатор напомнил, что в период пандемии коронавируса благодаря налоговым льготам во многих компаниях Среднего Урала удалось избежать массового сокращения персонала.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2022, 19:28 / Общество
В Екатеринбурге перекроют улицу Войкова на 15 дней
02.06.2022, 18:45 / Общество
Свердловские власти поддержат авиакомпанию "Уральские авиалинии" и Кольцово
02.06.2022, 18:08 / Экономика
ПФР увеличит размер пособий в связи с ростом прожиточного минимума
02.06.2022, 17:54 / Общество
В августе в Верхнюю Пышму запустят "Львят"
02.06.2022, 17:28 / Общество
Евгений Куйвашев вскоре подпишет указ об отмене масочного режима в Свердловской области