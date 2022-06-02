Свердловские власти поддержат авиакомпанию "Уральские авиалинии" и Кольцово

Обеим компаниям предоставят налоговые преференци. Фото: Евгения Скачкова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам проведенного 2 июня заседания оперштаба заявил, что регион окажет поддержку авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорту Кольцово. Им предоставят налоговые преференции, которые позволят сохранить штат компаний и обеспечить работу в условиях экономических санкций.

Также по решению главы региона будет увеличен объем субсидий, которые Свердловская область выделяет на финансирование внутренних авиарейсов по России из Екатеринбурга и обратно. На эти цели дополнительно направят 14,5 млн рублей, общий объем субсидий составит 250 млн рублей.

"Оба предприятия являются крупными работодателями и играют значимую роль в социально-экономическом развитии региона. <...> Мы должны помочь "Уральским авиалиниям" и аэропорту Кольцово выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, Кольцово и "Уральские авиалинии" включены как в федеральный, так и региональный перечни системообразующих предприятий. Губернатор напомнил, что в период пандемии коронавируса благодаря налоговым льготам во многих компаниях Среднего Урала удалось избежать массового сокращения персонала.