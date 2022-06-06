Свердловский проект по обеспечению ветеранов бесплатным такси вышел на федеральный уровень

Ограничений на количество поездок для ветеранов нет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области с 2019 года по инициативе губернатора Евгения Куйвашева реализуются услуги бесплатного такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Аналогичный проект 10 июня 2022 года будет запущен во всех городах России, где предоставляются услуги Яндекс.Такси.

В рамках федерального проекта ездить на такси смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны. При этом в Свердловской области в перечень лиц, которым предоставляются данные услуги, также входят бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Замминистра соцполитики Свердловской области Алексей Сабитов подчеркнул, что ограничений на количество поездок для ветеранов нет.

"За период реализации проекта бесплатным сервисом воспользовались более 150 человек. В 2022 году — 69 человек, из них 4 инвалида Великой Отечественной войны, 7 участников Великой Отечественной войны, 43 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 15 блокадников. В основном они передвигались по Екатеринбургу. Также были поездки по Первоуральску, Нижнему Тагилу и Пригородному району, Каменску-Уральскому, Березовскому", — отметил замминистра.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщают, чтобы воспользоваться услугами бесплатного такси, необходимо заранее позвонить по единому номеру телефона 8 800 30-08-100, который доступен в будние дни с 8:00 до 17:00. Позвонившему необходимо назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения, а также указать дату и время запланированной поездки. Сервис Яндекс.Такси работает в 13 городах Среднего Урала: