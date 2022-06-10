Запуск "Ласточки" между Екатеринбургом и Челябинском планируется в 2022 году

Путь на "Ласточке" будет занимать чуть больше времени, чем на автомобиле, но значительно меньше, чем на других поездах. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на совещании о развитии туризма на Урале, рассказал о планах запуска "Ласточки" между Екатеринбургом и Челябинском. По его словам, скоростная электричка может начать курсировать между городами уже в этом году.

Алексей Текслер добавил, что путь на "Ласточке" будет занимать чуть больше времени, чем на автомобиле, но значительно меньше, чем на других поездах. При этом губернатор отметил, что в случае модернизации железнодорожных путей, электричка будет ездить еще быстрее.

"Мы бы хотели, чтобы этот маршрут был через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым — три районных центра, плюс Полевской в Свердловской области. Мы сейчас активно с РЖД и руководством Свердловской области обсуждаем. Я надеюсь, все у нас получится", — передает слова Алексея Текслера агентство "Интерфакс".

Напомним, что запуск "Ласточки" между Екатеринбургом и Челябинском обсуждался около трех лет назад. Протяженность маршрута составила бы 220 км, а стоимость проекта оценивалась в 380 млрд рублей. Высокоскоростную электричку планировали запустить в 2024 году, но планы изменились: бывший полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что этот проект слишком дорогой. Губернатор Челябинской области в свою очередь отмечал, что запуск "Ласточки" не является приоритетным.