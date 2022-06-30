В Екатеринбурге на 2,5 месяца закроют проезд по переулку Отпускников

Перекрытие введут с 20 июля по 1 октября. Фото: Анна Митчина

Строители предприятия "ПромСтройДекор" ограничат движение на переулке Отпускников от ул. Алтайской до ул. Рощинской возле дома № 74. Перекрытие будет действовать почти 2,5 месяца.

Введение ограничения движения связано с тем, что между ул. Молодогвардейцев и ул. Химмашевской будут строить новую улицу — Рощинскую. Перекрытие введут с 20 июля по 1 октября, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Водителей просят отнестись к закрытию участка с пониманием и заранее планировать маршрут движения, учитывая ограничения на дорогах.