В Свердловской области разрабатывают проект "Сухой порт"

Проект "Сухого порта" даст региону не только новые возможности, но и новые рабочие места. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников обсудили планы по преобразованию логистической инфраструктуры региона в сухой порт страны. Переговоры прошли в поезде Екатеринбург — Нижний Тагил. Губернатор отправился туда с рабочим визитом.

Первые детали проекта "Сухой порт" будут раскрыты в сентябре. Тогда же планируется принять первый груз.

"Сухой порт" — крупнейший транспортно-логистический центр, через который будут двигаться товары как с востока на запад, так и в обратном направлении.

"В марте этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов пойдут с востока. И здесь Урал в очень выгодном положении. Прямо сейчас под Екатеринбургом строится один из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Только по предварительным оценкам, мощность нового логистического хаба может составить 60 млн тонн к 2030 году и 80 млн тонн к 2035 году", — написал в своем telegram-канале глава региона.

Добавим, будущий транспортный хаб должен выполнять функцию перегрузочного и сортировочного центра. Расположится он на территории площадью около 1,5 тысячи гектаров. Проект предполагается реализовать на территории между Тюменским и Челябинским трактами, сообщает департамент информполитики Свердловской области.