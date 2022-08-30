Проезд по соцкарте "Уралочка" в Свердловской области подешевеет с 1 сентября

Скидка будет предоставляться как при оплате физической, так и электронной картой "Уралочка". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области с 1 сентября по 31 декабря 2022 года проезд по Единой социальной карте "Уралочка" или карте "Мир" станет дешевле. Свердловчане смогут сэкономить 10 рублей с каждой поездки.

Акция действует в автобусах, троллейбусах, метро и трамваях Екатеринбурга и в ряде маршрутов региональных городов: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Ревде, Среднеуральске, Сысерти, Березовском Краснотурьинске, Первоуральске и пгт Шаля. Предложение также будет доступно жителям 15 регионов страны.

"Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту "Мир" в одно из приложений — Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой", — пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что проект "Единая социальная карта" был запущен в регионе в 2018 году. За прошедший год количество точек для оформления карты выросло в 8 раз — до 800 пунктов. Речь идет об офисах оператора "Сапфир-эксперт", банка ВТБ, Синара, Россельхозбанка, Почта-банка, МФЦ и отделениях Почты России. Скидка будет предоставляться как при оплате физической, так и электронной картой "Уралочка".