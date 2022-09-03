Главе МЧС РФ продемонстрировали самолет "Байкал"

Машина может использоваться для нужд специальных служб. Фото: Павел Ворожцов

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочего визита в Свердловскую область посетил Уральский завод гражданской авиации, где ему продемонстрировали многоцелевой самолет "Байкал". Машина может использоваться для нужд специальных служб.

Турбовинтовой самолет, разработанный УЗГА и Московским авиационным институтом, должен прийти на смену Ан-2. Весной нынешнего года власти Свердловской области добились выделения 1 млрд рублей на строительство производственного комплекса завода гражданской авиации. Это позволит обеспечить серийное производство самолетов, в том числе "Байкала".

Фото: Павел Ворожцов

На экскурсии по УЗГА Александра Куренкова сопровождали заместитель гендиректора завода Евгений Сергеев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, отметили в региональном департаменте информполитики. Они рассказали главе МЧС об основных характеристиках "Байкала", его возможностях и спектре применения. Например, самолет можно посадить на грунт, оснастить лыжами или поплавковыми шасси. Кроме того, его можно использовать для патрулирования леса, охраны и мониторинга или в качестве санитарной авиации.

Фото: Павел Ворожцов

Александру Куренкову также сообщили, что Уральский завод гражданской авиации разрабатывает двигатель ВК-800СМ, который позже планируют установить на "Байкал".

Фото: Павел Ворожцов