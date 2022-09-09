На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган перекроют мост через реку Исеть

Движение будут перекрывать в два этапа. Фото: Галина Соловьева

С 12 сентября строители ограничат движение на 92-м километре (мост через реку Исеть) трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Движение будут перекрывать в два этапа.

12 и 13 сентября будет ограничен участок трассы со стороны Кургана. С 14 сентября по 12 октября мост закроют полностью, говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор".

На время ограничения движения организуют две схемы объезда. Грузовой транспорт, движущийся со стороны Екатеринбурга, сможет объехать закрытый мост по автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов – Долматово.

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Со стороны Кургана можно будет доехать до 106 км трассы Р-354 и по указателям выехать на трассу М-5.