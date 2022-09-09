Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2022, 12:30

На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган перекроют мост через реку Исеть

Трасса

Движение будут перекрывать в два этапа.  Фото: Галина Соловьева

С 12 сентября строители ограничат движение на 92-м километре (мост через реку Исеть) трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Движение будут перекрывать в два этапа. 

12 и 13 сентября будет ограничен участок трассы со стороны Кургана. С 14 сентября по 12 октября мост закроют полностью, говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор".

На время ограничения движения организуют две схемы объезда. Грузовой транспорт, движущийся со стороны Екатеринбурга, сможет объехать закрытый мост по автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов – Долматово.

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Со стороны Кургана можно будет доехать до 106 км трассы Р-354 и по указателям выехать на трассу М-5.

Фото: сайт ФКУ "Уралуправтодор"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2022, 12:30 / Общество
На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган перекроют мост через реку Исеть
09.09.2022, 11:51 / Спорт
В Екатеринбурге из-за "Кросса нации" перекроют улицы и запретят парковку
09.09.2022, 11:15 / Общество
Между Екатеринбургом и Красноуфимском начнет курсировать "Ласточка"
09.09.2022, 10:50 / Общество
В Свердловской области вопросы по борьбе с COVID-19 стали отдельным блоком оперштаба по обеспечению стабильности
09.09.2022, 10:45 / Общество
В некоторых домах Екатеринбурга тепло включат после 20 сентября