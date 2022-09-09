На 27 перекрестках Екатеринбурга появятся умные светофоры

В 2023 году планируют установить более 450 умных светофоров. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году администрация Екатеринбурга в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планирует установить более 450 умных светофоров. Они появятся на 27 участках.

Речь идет о следующих перекрестках:

улица 8 Марта (перекресток с ул. Фурманова, Фрунзе, Отто Шмидта и Щорса);

улица Белинского (пересечение с ул. Тверитина);

улица Розы Люксембург (перекресток с ул. Декабристов);

улица Старых Большевиков (перекрестки с ул. Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова, пр. Космонавтов/ул. Ильича);

улица Фрезеровщиков (на пешеходном переходе у дома № 38);

улица Восточная (перекрестки с ул. Первомайской и пр. Ленина);

улица Машинная (пересечения с ул. Фурманова, Щорса и Циолковского);

улица Патриса Лумумбы (перекрестки с ул. Ферганской и Санаторной);

улица Евгения Савкова (перекресток с ул. Ручейной и Суходольской);

улица Фурманова (перекрестки с ул. Степана Разина и Чайковского);

улица Шейнкмана (на пересечении с ул. Радищева);

улица Шаумяна (перекрестки с ул. Белореченской и Серафимы Дерябиной);

улица Техническая (на пересечениях с ул. Маневровой и Расточной).

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, на этих участках установят 273 транспортных и 182 пешеходных светофора. Кроме того, появится 177 устройств, предупреждающих водителей о наличии пешеходов за поворотом. Каждый из светофоров будет оборудован приборами учета электроэнергии, модемами для автоматического переключения сигналов и дорожными контроллерами.

"Новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит нам более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров", пояснил директор МБУ "Центр организации движения" Данил Меркулов.