На 27 перекрестках Екатеринбурга появятся умные светофоры

В 2023 году администрация Екатеринбурга в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планирует установить более 450 умных светофоров. Они появятся на 27 участках.
Речь идет о следующих перекрестках:
- улица 8 Марта (перекресток с ул. Фурманова, Фрунзе, Отто Шмидта и Щорса);
- улица Белинского (пересечение с ул. Тверитина);
- улица Розы Люксембург (перекресток с ул. Декабристов);
- улица Старых Большевиков (перекрестки с ул. Баумана, Энтузиастов, Красных Командиров, Войкова, пр. Космонавтов/ул. Ильича);
- улица Фрезеровщиков (на пешеходном переходе у дома № 38);
- улица Восточная (перекрестки с ул. Первомайской и пр. Ленина);
- улица Машинная (пересечения с ул. Фурманова, Щорса и Циолковского);
- улица Патриса Лумумбы (перекрестки с ул. Ферганской и Санаторной);
- улица Евгения Савкова (перекресток с ул. Ручейной и Суходольской);
- улица Фурманова (перекрестки с ул. Степана Разина и Чайковского);
- улица Шейнкмана (на пересечении с ул. Радищева);
- улица Шаумяна (перекрестки с ул. Белореченской и Серафимы Дерябиной);
- улица Техническая (на пересечениях с ул. Маневровой и Расточной).
Как пояснили в пресс-службе мэрии города, на этих участках установят 273 транспортных и 182 пешеходных светофора. Кроме того, появится 177 устройств, предупреждающих водителей о наличии пешеходов за поворотом. Каждый из светофоров будет оборудован приборами учета электроэнергии, модемами для автоматического переключения сигналов и дорожными контроллерами.
"Новое оборудование добавит стабильности в работу операторов, а функция подсчета транспортных потоков позволит нам более тщательно и корректно выбирать режимы регулирования работы светофоров", пояснил директор МБУ "Центр организации движения" Данил Меркулов.