Проследуют без остановок

Южный автовокзал в Екатеринбурге ежедневно перевозит почти 14 тысяч пассажиров, он соответствует всем требованиям безопасности. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области началась реорганизация системы государственных автобусных пассажирских перевозок. В непростой экономической ситуации областное предприятие ищет выход из положения, чтобы, с одной стороны, сохранить основные маршруты, а с другой, обеспечить хотя бы какую-то рентабельность. Корреспонденты «ОГ» Юлия БАБУШКИНА и Ольга БЕЛОУСОВА выяснили, какими будут перемены и как они скажутся на свердловчанах.

На стоп нажали

В начале октября в соцсетях Асбеста появилась новость – местная автоколонна прекращает обслуживание междугородних маршрутов. Люди тут же подняли тревогу.

– Сын живет в Заречном, дочка – в Екатеринбурге. Ездила к ним постоянно на наших автобусах, а как теперь буду добираться? Очень беспокоит этот вопрос, – посетовала жительница Асбеста Наталия Ширыкалова.

Как выяснила «ОГ», с 10 октября автоколонна перешла к частному перевозчику – компании «Меридиан». Штат водителей трудоустроен новым работодателем, количество рейсов не сокращалось.

– Решение было принято из-за сложной финансовой ситуации, – пояснил начальник Асбестовской автоколонны Александр Одерий. – Пассажиропоток после пандемии полностью не восстановился. Вдобавок из-за санкций стоимость импортных запчастей выросла в два-три раза, плюс поднялись цены на топливо и ремонтные работы.

В других территориях, где сложилась аналогичная ситуация, все не столь радужно. В Заречном и Рефтинском, к примеру, уже полгода обсуждают закрытие автостанций, а в Бутке (Талицкий район) – пункта продажи билетов.

– Наша станция старая и без удобств: в зале только касса и две скамейки, – говорит пенсионер из Рефтинского Владислав Веденеев. – Но мы не можем ждать автобус под дождем и снегом – должны быть крыша над головой и тепло, возможность элементарно сходить в санузел перед поездкой.

– Немалая часть из наших 10 тысяч жителей пользуются услугами пункта продажи билетов. В основном это пенсионеры, которые не владеют интернетом и не могут купить билет онлайн. Очень надеемся, что эту кассу нам сохранят, – рассказала глава Буткинской управы Светлана Ботанина.

Подкосила пандемия

Автоколонна в Асбесте, автостанции в Заречном и Рефтинском и пункт продажи билетов в Бутке находятся в собственности Свердловской области. На правах хозяйственного ведения их обслуживает государственное предприятие «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» (СООПА), работу которого курируют МУГИСО и Минтранс. Как сообщил «ОГ» директор предприятия Алексей Жиров, с 2014 года эти объекты являются убыточными, поэтому их планируется либо полностью закрыть, либо передать муниципалитетам. При этом качество транспортного обслуживания населения пострадать не должно.

– Это обязательное условие, и сейчас мы с главами муниципальных образований обсуждаем, как это сделать. До конца года планируем определиться, и только тогда будет принято окончательное решение по объектам, – подчеркнул он.

На сегодняшний день 14 из 25 структурных подразделений СООПА убыточны, и не исключено, что вслед за Рефтинским, Буткой и Заречным последуют объекты в других населенных пунктах. По словам Алексея Жирова, это вынужденная мера: в 2019–2020 годах предприятие серьезно пострадало от пандемии. Пассажиропоток упал на 70 процентов, СООПА не досчиталось 93 млн рублей прибыли с продажи билетов. Пришлось включать режим строжайшей экономии, что позволило предприятию в 2021 году сократить убытки в 2,5 раза – до 36 млн рублей. При этом удалось избежать массовых сокращений сотрудников и обеспечить своевременную выплату им зарплаты.

К концу этого года СООПА рассчитывает ликвидировать убытки полностью и выйти на нулевой баланс. А вот прибыли пока не ожидается: пассажиропоток остается на 21,4 процента ниже допандемийного.

– Экономить придется в любом случае и дальше, поэтому сейчас мы смотрим, какие убыточные автовокзалы и автостанции можно закрыть без ущерба для пассажиров. Вероятно, передадим в аренду перевозчику автостанции и пункты продажи билетов в Бисерти, Нижних Сергах, Ачите и Артях. Плюс к этому мы уже передали на обслуживание перевозчику – ООО «Меридиан» – нашу единственную автоколонну в Асбесте, рейсы выполняются по ранее действующему расписанию, на пассажирах изменения не отразились. В перспективе планируем продать автобусы автоколонны этому перевозчику и заниматься только автовокзалами и автостанциями, а также продажей билетов, – рассказал «ОГ» Алексей Жиров.

Нужна поддержка

СООПА – унитарное предприятие. Является структурным подразделением МУГИСО (министерства по управлению госимуществом Свердловской области), но при этом субсидий из областного бюджета не получает много лет. Лишь в 2018–2020 годах ему были выделены целевые средства на обеспечение транспортной безопасности подконтрольных объектов (обустройство контрольно-пропускных пунктов, установку видеокамер и пр.).

– В этом году из-за сложного финансового положения мы не проводили ремонтные работы на наших объектах, хотя потребность в этом есть. Например, в Асбесте у автостанции срочно нужно менять кровлю, в Красноуфимске ремонтировать автовокзал. Кроме того, впервые за весь период деятельности мы были вынуждены открыть кредитную линию в Сбербанке на сумму 16 млн рублей – средства пошли на выплату зарплаты сотрудникам, отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, уплату налогов с начисленной зарплаты, – говорит Алексей Жиров.

Между тем СООПА обязано ежегодно вносить в областной бюджет плату за аренду земли, где размещаются объекты предприятия. Три года сумма финансового обременения составляла 3 млн рублей, а в настоящее время она выросла в несколько раз, и эти деньги транспортники выплачивают исправно.

Единственным подспорьем для предприятия пока остается коммерческая деятельность – торговые точки на автостанциях и автовокзалах. Они приносят в общей сложности 24 млн рублей в год. Большая часть этой суммы приходится на Южный автовокзал в Екатеринбурге. Свою лепту вносят перевозчики (их более 50): по договорам с СООПА они платят предприятию от 15 до 18 процентов за обслуживание пассажиров и стоянку автобусов. Но этих средств на сегодняшний день недостаточно для экономики предприятия.

Прогнозов на ближайшие три года транспортники пока не дают. Сейчас федеральный Минтранс разрабатывает перечень основных и дополнительных услуг, которые российские автовокзалы должны будут оказывать в обязательном порядке. Свердловскому объединению пассажирского автотранспорта придется выстраивать работу на своих объектах в соответствии с ним. Вдобавок Южный автовокзал, где базируется предприятие, может сменить место дислокации (см. врезку. – Прим. авт.). Как бы там ни было, автобусное сообщение в населенных пунктах региона продолжит действовать, заверили на предприятии.

Юлия Вершецкая, советник главы МУГИСО: – Министерство по управлению госимуществом Свердловской области является учредителем Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта, но хозяйственной деятельностью данного предприятия не занимается – оно зарабатывает самостоятельно. Вопрос с финансовой поддержкой предприятия нужно решать с областным министерством транспорта и дорожного хозяйства. Дмитрий Брусянин, заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства: – Есть разные уровни автостанций: муниципальные, государственные и частные. Возможности у этих объектов тоже разные. Там, где пассажиропоток достаточный, экономика складывается. Там, где он небольшой, нужно смотреть варианты: где-то муниципалитеты сами идут на финансовую поддержку таких объектов. В частности, Сысерть, где муниципальные власти построили кассовый пункт, и Зайково Ирбитского района, где тоже он построен за счет средств местного бюджета. Прямого субсидирования таких объектов не предполагается, если говорить об областной и федеральной поддержке. Мы напрямую не влияем на отношения между автовокзалами и перевозчиками. Автостанции зарабатывают на продаже билетов и заключают договоры на оказание транспортных услуг. Для нас важнее всего не здания, а сами пассажирские перевозки. Никто людей оставлять на улице не будет, к каждой ситуации нужен индивидуальный подход. Надо смотреть условия и адресно принимать решения.

Что обслуживает СООПА В состав Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта входят: пять автовокзалов: в Нижнем Тагиле, Камышлове, Красноуфимске, Асбесте и «Южный» автовокзал в Екатеринбурге;

12 автостанций: в Алапаевске, Артях, Ачите, Белоярском, Богдановиче, Заречном, Ирбите, Нижних Сергах, Рефтинском, Серове, Талице и Туринской Слободе;

одна автокасса – в Красноуфимске;

шесть пунктов продажи билетов: в Бисерти, Бутке, Верхней Салде, Михайловске, Невьянске и Пышме. Предприятие обслуживает 384 маршрута: шесть городских, 137 пригородных, 237 междугородних и четыре международных. За 9 месяцев этого года в сутки проходило 1534 рейса и отправлялось 13805 пассажиров.

Частный опыт В Екатеринбурге действует еще один автовокзал – Северный. Это коммерческая структура: услуги пассажирам оказывают пять юридических лиц, с ними сотрудничают более 70 перевозчиков. Руководство автовокзала отказалось раскрыть «ОГ» подробности деятельности, сославшись на коммерческую тайну. Как выяснила «Облгазета», автовокзал обслуживает 9 пригородных маршрутов, 170 междугородних и 7 международных. География обширная – весь УрФО, Башкирия, Удмуртия, Пермский край и Оренбургская область, ХМАО, а также Казахстан и Киргизия. Ежедневно с автовокзала отправляется более 550 рейсов, автобусные кассы работают круглосуточно. На территории предприятия есть камера хранения багажа, кафе, буфет, киоски, справочное бюро, комната матери и ребенка, помещения для водителей, железнодорожные и авиакассы. Открыта продажа электронных билетов, доступен выход в интернет через бесплатный WI-FI. Еще в 2016 году Северный автовокзал заявлял о масштабной реконструкции: на его месте планировалось создать многофункциональный транспортный комплекс «Центральный» с большим подземным паркингом, зонами обслуживания пассажиров и торговыми площадями. В 2020 году представители компании «Немезида инвест» (одно из юрлиц автовокзала) даже знакомили с проектом мэра Екатеринбурга, ныне сенатора РФ Александра Высокинского. Но по неизвестным причинам реализация проекта была приостановлена.

Золотой автовокзал В 2025 году в Екатеринбурге планируется открыть автовокзал «Золотой». Его строительство в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского и Объездной дороги началось в 2020 году, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства (правительство Свердловской области и инвесторы). По проекту это будет многофункциональный комплекс с многоуровневыми парковками, выходом на станцию метро «Ботаническая» и остановку электрички, идущей из аэропорта Кольцово и ЭКСПО-центра. Общая площадь комплекса составит 308 тысяч кв. метров. Южный автовокзал переедет туда, а Северный как коммерческая структура, скорее всего, останется на своем месте. По предварительным данным, содержание «Золотого» обойдется в 76 млн рублей в год, из каких источников будет выделяться эта сумма, пока не сообщается.

С чего все начиналось Первый автовокзал появился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1934 году на улице Малышева, напротив Центральной гостиницы, в здании бывшего католического костела. В 1950 году на месте автовокзала открылась автобусно-таксомоторная станция, от нее курсировали автобусы по девяти городским маршрутам. В 1955 году в городе появился «Южный» автовокзал, в 1960 году для него построили двухэтажное здание, и станция на Малышева закрылась. А в 2001 году на месте стихийно образовавшейся автокассы возник «Северный» автовокзал на улице Вокзальной. Оба эти автовокзала стали осуществлять междугородние перевозки пассажиров.