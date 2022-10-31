Темы дня

Общество / Авто и транспорт
31 октября 2022, 15:49

С 4 по 6 ноября свердловские "Ласточки" будут ездить по измененному расписанию

"Ласточка"

Речь идет в частности о пригородных поездах из Екатеринбурга в Серов, Нижний Тагил, Шалю, Кузино и Сысерть. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области изменится порядок курсирования "Ласточек" в период с 4 по 6 ноября. Речь идет в частности о пригородных поездах из Екатеринбурга в Серов, Нижний Тагил, Шалю, Кузино и Сысерть.

По информации пресс-службы Свердловской пригородной компании, график курсирования изменится следующим образом:

  • № 7071 сообщением Екатеринбург — Серов отменяется 4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:25);
  • № 7072 сообщением Серов — Екатеринбург отменяется 5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 03:10);
  • № 7067 сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил отменяется 3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:25);
  • № 7062 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург отменяется 4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 07:31);
  • № 7053 сообщением Екатеринбург — Шаля отменяется 4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:58);
  • № 7054 сообщением Шаля — Екатеринбург  отменяется 5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 04:43);
  • № 7055 сообщением Екатеринбург — Кузино отменяется 3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:58);
  • № 7056 сообщением Кузино — Екатеринбург отменяется 4 ноября, назначен 5 ноября (отправление в 05:40);

Помимо этого 4 ноября будут отменены все электрички Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный под номерами 6110, 6112, 6113, 6114, 6115. Они курсируют только по будням.

Ознакомиться более подробно с графиком можно в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам", на сайте АО "СПК" и на железнодорожных станциях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.10.2022, 19:42 / Общество
Минобороны РФ прекращает все мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации
31.10.2022, 18:53 / Экономика
Марат Хуснуллин: в Свердловской области исполнены все решения наблюдательного совета Фонда развития территорий
31.10.2022, 17:54 / Общество
Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия гражданской авиации в 2023 году
31.10.2022, 17:39 / Спорт
Свердловские спортсмены завоевали две медали в первый день чемпионата России по дзюдо
31.10.2022, 17:35 / Общество
В приложении "Госуслуги" появился сервис отправки личных документов