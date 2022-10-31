С 4 по 6 ноября свердловские "Ласточки" будут ездить по измененному расписанию

В Свердловской области изменится порядок курсирования "Ласточек" в период с 4 по 6 ноября. Речь идет в частности о пригородных поездах из Екатеринбурга в Серов, Нижний Тагил, Шалю, Кузино и Сысерть.
По информации пресс-службы Свердловской пригородной компании, график курсирования изменится следующим образом:
- № 7071 сообщением Екатеринбург — Серов отменяется 4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:25);
- № 7072 сообщением Серов — Екатеринбург отменяется 5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 03:10);
- № 7067 сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил отменяется 3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:25);
- № 7062 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург отменяется 4 ноября, назначен на 5 ноября (отправление в 07:31);
- № 7053 сообщением Екатеринбург — Шаля отменяется 4 ноября, назначен на 3 ноября (отправление в 17:58);
- № 7054 сообщением Шаля — Екатеринбург отменяется 5 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 04:43);
- № 7055 сообщением Екатеринбург — Кузино отменяется 3 ноября, назначен на 4 ноября (отправление в 17:58);
- № 7056 сообщением Кузино — Екатеринбург отменяется 4 ноября, назначен 5 ноября (отправление в 05:40);
Помимо этого 4 ноября будут отменены все электрички Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный под номерами 6110, 6112, 6113, 6114, 6115. Они курсируют только по будням.
Ознакомиться более подробно с графиком можно в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам", на сайте АО "СПК" и на железнодорожных станциях.